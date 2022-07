ORF RADIO OBERÖSTERREICH – Lust auf das neue Regionalradio

Die regionale Nummer 1 mit über 360.000 Hörerinnen und Hörern im Verbreitungsgebiet

Linz (OTS) - Es ist der Aufbruch in etwas Neues – der ORF Oberösterreich positioniert seine Programme und Angebote neu und setzt auf noch mehr Musik, noch mehr Regionalität und noch bessere Information auf noch mehr Empfangskanälen. In ORF RADIO OBERÖSTERREICH gehen täglich 361.000 Hörerinnen und Hörer (Mo. – Fr., 10+) diesen neuen, regionalen Weg mit. Damit bleibt das Programm aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich unangefochten die klare regionale Nummer 1, wie der aktuelle Radiotest d 2022_02 zeigt.

Auf dem Gesamtradiomarkt kann ORF RADIO OBERÖSTERREICH seine Spitzenposition auch im aktuellen Radiotest 2022_2 eindrucksvoll behaupten. 24 % Marktanteil bedeuten einen mehr als doppelt so hohen Wert wie die nachfolgenden kommerziellen Mitbewerber und zeigen einmal mehr, dass das Radioprogramm aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich das beliebteste Regionalprogramm der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher bleibt (Mo. – So., 10+). Klar voran ist ORF RADIO OBERÖSTERREICH auch bei den Tagesreichweiten. 24,6 % bedeuten auch hier Platz 1 unter den Regionalradios in Oberösterreich (Mo. – Fr., 10+).

„Wir freuen uns über 361.000 Hörerinnen und Hörer, die von Montag bis Freitag täglich mit RADIO OBERÖSTERREICH ihren Tag verbringen und sind überzeugt, durch viel Neues in unserem Programm in den nächsten Monaten tausende weitere bei uns begrüßen zu können“, sagt ORF-Landesdirektor Klaus Obereder. „Wir befinden uns gerade in einem der größten Neustrukturierungs-prozesse unseres Hauses. Vieles tut sich schon hörbar in unseren Sendungen. Und auf neue Programmelemente, neue Angebote und einige Überraschungen in den nächsten Wochen und Monaten dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer schon jetzt freuen! Wir sind jünger, frischer und aktueller geworden – nicht zuletzt auch durch unsere neuen Informations- und Unterhaltungsangebote in den Social Medias, wie etwa auf Facebook oder auf Instagram“, so Obereder.

Konstant hoch bleiben die Werte in der Zielgruppe von ORF RADIO OBERÖSTERREICH: 30 % Marktanteil und 32,7 % Tagesreichweite bedeuten auch bei den über 35-Jährigen den klaren regionalen Spitzenplatz in dieser Gruppe der Hörerinnen und Hörer (Mo. – Fr., 10+).

Der aktuelle Radiotest 2022_02 stellt der gesamten Radioflotte des ORF einmal mehr ein hervorragendes Zeugnis aus: Der ORF erreicht mit seinen Radioangeboten 70 % Marktanteil, damit entfallen 7 von 10 gehörten Radiominuten in ganz Österreich auf eines der ORF- Programme (Mo. – Fr., 10+).

Ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr war es einmal mehr auch für die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Oberösterreich heute“. Sie liegt beim Publikumsinteresse erneut im absoluten Spitzenfeld aller Bundesland heute-Sendungen und verzeichnete im abgelaufenen Halbjahr einen Marktanteil von 54 % (Mo. – So.). Das sind im Schnitt 190.000 Zuseherinnen und Zuseher.

Ausgebaut hat der ORF Oberösterreich sein digitales Informations- und Unterhaltungsangebot. Weiterhin sehr erfolgreich präsentiert sich die Homepage unter ooe.ORF.at mit deutlich über 70 Millionen Zugriffen im ersten Halbjahr 2022. Dazu kommt die Facebook-Seite des ORF Oberösterreich und – ganz neu – der Instagram-Kanal orf_ooe mit viel Information zum laufenden Programm, den wichtigsten Schlagzeilen des Tages und dem einen oder anderen spannenden Blick hinter die Kulissen des Landesstudios!

