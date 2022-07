Gaál: „Sommer im Gemeindebau“ punktet mit vielen Highlights im August

Sprachkurse, Beratungen, PopUp Café und das Boccia- und Schachturnier: wohnpartner und Wiener Wohnen laden zu einer Vielzahl an kostenlosen Aktivitäten ein.

Wien (OTS) -

Halbzeit für den „Sommer im Gemeindebau 2022“ und das Beste kommt erst! Für alle, die den Sommer in Wien verbringen, bietet das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen sowie die Kooperationspartner VHS und waff ein umfangreiches, kostenloses Angebot an zahlreichen Programmpunkten. Die Bandbreite ist reicht von Beratung, Bildung und Weiterbildung bis hin zu Sport und Freizeitaktivitäten.

„Der ‚Sommer im Gemeindebau‘ bringt auch in den kommenden Wochen weiter viel Abwechslung und neue sommerliche Freizeitmöglichkeiten in die Höfe. Besonders freut mich, dass die zusätzlichen Freitzeitangebote wie z.B. das PopUp-Café oder das Boccia- und Schachtunier aber auch die unterschiedlichen Beratungs- und Bildungsangebote vom nachbarschaftlichen Gedanken getragen sind. Gegenseitiges Kennenlernen und vernetzen der Bewohner*innen stärkt das gute Miteinander im Gemeindebau“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Gerade die Verbesserung von Sprachkenntnissen wirkt sich positiv auf ein gutes Miteinander und auch auf die Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus. Daher bietet wohnpartner in Kooperation mit der VHS Deutsch- und Englisch-Kurse an. Alle, die sich für Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien interessieren, erhalten bei der „Sozialen Information, Beratung und Unterstützung“ (SIBU) umfassende Informationen. Schwerpunktmäßig sind viele Aktionen auf Frauen und Kinder ausgerichtet („Mama lernt Deutsch“, „Eltern-Kind-Café etc.).

Wer es gerne sportlicher mag, ist eingeladen, sich beim „Street Dance“-Workshop auszuprobieren. Erneut zieht das PopUp-Café „Café Wien“ durch die Gemeindebau-Höfe und lädt bei kostenlosem Kaffee und kleinen Köstlichkeiten zu einer Auszeit ein – für Kinderbetreuung ist gesorgt. Krönender Abschluss des „Sommers im Gemeindebau“ ist das beliebte wohnpartner-Boccia- und Schachturnier, das am 26. August in Floridsdorf zum elften Mal über die Bühne geht.

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:



wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender

Information und Anmeldung: unter der wohnpartner-Servicenummer des jeweiligen Bezirks: 01/24 503-01-080 (diese Nummer gilt für den 1. Bezirk. Für andere Bezirke wird die 01 durch den jeweiligen Bezirk ersetzt: also 09 für den 9., 23 für den 23. Bezirk, etc.).

Ausgewählte Highlights im August:

Englisch Kurs für Anfänger*innen

freitags, 1100, Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 11.30 – 12.30 Uhr

Mama lernt Deutsch – mit Kinderbetreuung

donnerstags, 1100, Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 9 – 12.30 Uhr

Soziale Information und Beratung (SIBU)

dienstags, 1100, Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 9 – 11 Uhr

Eltern-Kind-Café

dienstags, 1210, Ruthnergasse 56 – 60, 10 – 11.30 Uhr

Street Dance

11. August, 1200, Kapaunplatz 4-6, 16.30 – 18 Uhr

16. August, 1030, Grätzelzentrum, Lechnerstraße 2-4/Hof, 16.30 – 18 Uhr

18. August, 1200, Kapaunplatz 4-6, 16.30 – 18 Uhr

18. August, 1030, Grätzelzentrum, Lechnerstraße 2-4/Hof, 18 -19 Uhr

23. August, 1030, Grätzelzentrum, Lechnerstraße 2-4/Hof, 18 – 19 Uhr

25. August, 1200, Kapaunplatz 4-6, 16.30 – 18 Uhr

25. August, 1030, Grätzelzentrum, Lechnerstraße 2-4/Hof, 18 -19 Uhr

30. August, 1030, Grätzelzentrum, Lechnerstraße 2-4/Hof, 18 – 19 Uhr

Mädchenausflug in den Tiergarten Schönbrunn

22. August, Treffpunkt 1100, Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 10 – 17 Uhr

PopUp-Café „Café Wien“: kostenloser Kaffee, kleine Köstlichkeiten und Kinderbetreuung

20. August, 1100, Ankerbrotsiedlung, 10 – 13 Uhr

22. August, 1100, Karl Wrba-Hof, 15 – 18 Uhr

23. August, 1220, Moissigasse 19/Kaisermühlen, 15 – 18 Uhr

24. August, 1150, Oeverseestraße 13-19, 15 – 18 Uhr

25. August, 1190, Weinberggasse 60, 15 – 18 Uhr

26. August, 1110, Hasenleitensiedlung, Alben-Hirsch-Platz, 15 – 18 Uhr

27. August, 1120, Koppreitergasse, 15 – 18 Uhr

29. August, 1020, Schüttelstr. 9, 15 – 18 Uhr

30. August, 1200, Winarskyhof, 15 – 18 Uhr

31. August, 1210, Dr. Franz Koch Hof, 15 – 18 Uhr

wohnpartner Boccia- und Schachturnier + VHS-Digi-Infotag (Tipps und Tricks zum Umgang mit Smartphone, Apps & Co)

26. August, 1210 Wien, Siemensstraße 21-55, 12.30 – 18 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Krammer

Kommunikation Wohnservice Wien

Tel.: 0676/8118 25827

E-Mail: manfred.krammer @ wohnservice-wien.at



Stefan Hayden

Mediensprecher

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel: +43 664 88 75 75 18

E-Mail: stefan.hayden @ wien.gv.at