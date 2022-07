Männliche Puten sind hochwertige Fleischlieferanten

Österreich (OTS) - Männliche Puten Küken zu schreddern wäre wirtschaftlicher Unsinn.

Männliche Puten (korrekt Puter), sind schließlich die besten Fleischlieferanten. Sie erreichen in 22 Wochen ca. 20kg Lebendgewicht und sind damit nahezu doppelt so schwer, wie die weiblichen Tiere, die es in 15 Wochen auf etwa 10kg bringen. Angeliefert werden die Putenküken bereits nach Geschlecht getrennt und sie werden auch in den Putenställen wegen der unterschiedlich langen Mastzeit getrennt gehalten. Die Aufzucht erfolgt nach den strengen Tierwohlbestimmungen, welche bei AMA-Gütesiegel Puten noch über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.

Hähne und Hennen werden jeweils kurz vor ihrer Geschlechtsreife geschlachtet. Das hat den Vorteil, dass sich die geschlechtsspezifischen Merkmale noch nicht so ausgeprägt haben und das Fleisch beider Geschlechter gleich, sprich gleich gut, schmeckt.

Das oft kolportierte Küken schreddern war also in der Putenmast noch nie ein Thema und wäre auch wirtschaftlicher Unsinn.

Egal ob Puter oder Pute, ob Brust oder Rollbraten von der Oberkeule, wichtig ist es beim Einkauf auf Qualität und Herkunft zu achten.

Woran erkennt man nun die gute AMA-Pute? Ganz einfach: Egal welche Handelsmarke auf dem Etikett steht – wenn das AMA-Gütesiegel drauf ist, dann ist die gute Pute drin.

Weitergehende Informationen und 100 feine Putenrezepte auf: www.diegutepute.at

Näheres zum AMA-Gütesiegel: www.amainfo.at

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Smuck

Tel: 069915126290

Mail: g.smuck @ sp1.at