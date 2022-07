Tierwelt Herberstein: Politik trifft Puma

Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang statteten heute der Tierwelt Herberstein einen Besuch ab.

Ich bin froh, dass Puma Pelé nach seiner Leidenszeit nun ein neues Zuhause gefunden hat. Das gesamte Team im Tierpark Herberstein wird sich wie gewohnt um sein Wohl kümmern, wodurch einer tierschutzgerechten Verwahrung nichts mehr im Wege steht Landeshauptmann-Stv. Anton Lang 1/3

Das traurige Schicksal des Pumas Pelé, das auch in den Medien berichtet wurde, hat mit seiner Übernahme in die Tierwelt Herberstein nun doch ein schönes Ende gefunden. Dass der Ruf dieses wunderschönen und fachmännisch geführten Zoos ein so gutes Renommee hat und weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist und geschätzt wird, erfüllt mich mit Stolz. Die Übernahme der Patenschaft für den Puma Pelé durch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang ist auch ein Teil der Verantwortung, den wir alle für Lebewesen zu tragen haben.“ Landeshauptmann Christopher Drexler 2/3

Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Pelé erst bei uns Bekanntschaft mit einer Artgenossin gemacht hat. Umso erleichterter sind wir, dass die Zusammenführung auf Anhieb funktioniert hat Tierwelt Chefin Doris Wolkner-Steinberger 3/3

Stubenberg (OTS) - Anlass der Zusammenkunft im beliebten oststeirischen Ausflugsziel war Puma Pelé. Die am 15. März 2022 in Bayern illegal aufgegriffene Raubkatze ist seit knapp zwei Monaten in Herberstein beheimatet und bewohnt mit seiner Partnerin Missoula ein artgerechtes Gehege samt Tierhaus. Die großzügige Fläche von 3.500 qm bietet unterschiedliche Strukturen: Bäume, Felsen, eine Auswahl an Schatten- und Sonnenplätzen sowie Kratzbäume und Klettermöglichkeiten.

„Ich bin froh, dass Puma Pelé nach seiner Leidenszeit nun ein neues Zuhause gefunden hat. Das gesamte Team im Tierpark Herberstein wird sich wie gewohnt um sein Wohl kümmern, wodurch einer tierschutzgerechten Verwahrung nichts mehr im Wege steht“ , sagt Tierschutzreferent und Landeshauptmann-Stv. Anton Lang, der auch die Patenschaft von Puma Pelé übernommen hat.

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Das traurige Schicksal des Pumas Pelé, das auch in den Medien berichtet wurde, hat mit seiner Übernahme in die Tierwelt Herberstein nun doch ein schönes Ende gefunden. Dass der Ruf dieses wunderschönen und fachmännisch geführten Zoos ein so gutes Renommee hat und weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist und geschätzt wird, erfüllt mich mit Stolz. Die Übernahme der Patenschaft für den Puma Pelé durch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang ist auch ein Teil der Verantwortung, den wir alle für Lebewesen zu tragen haben.“

Der Kater hat sich gut eingelebt und entwickelt sich prächtig. Mittlerweile hat auch er den für Pumas üblichen Fasttag auf seinem Speiseplan. Die Vergesellschaftung mit seiner Gefährtin fand vor vier Wochen statt. „Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Pelé erst bei uns Bekanntschaft mit einer Artgenossin gemacht hat. Umso erleichterter sind wir, dass die Zusammenführung auf Anhieb funktioniert hat,“ erzählt Tierwelt Chefin Doris Wolkner-Steinberger. Pumas zählen zu den größten Kleinkatzen und werden auch als Berglöwe oder Silberlöwe bezeichnet. Das Wort Puma kommt aus dem Quechua, der Sprache der Inkas und bedeutet so viel wie kraftvoll.

Rückfragen & Kontakt:

Tierwelt Herberstein

Steirischer Landestiergarten

Karin Winkler

Leitung Marketing/PR

0664 8865 4094

k.winkler @ tierwelt-herberstein.at

www.tierwelt-herberstein.at