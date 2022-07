ÖAMTC: Erste Reisewelle aus Bayern

ADAC-Informationskampagne, neue Brücke in Kroatien, Formel 1 in Ungarn

Wiwn (OTS) - Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg steht an den nächsten Wochenenden der Höhepunkt der Sommerreisesaison bevor. Auf den Transitrouten Richtung Süden wird das Verkehrsaufkommen weiter ansteigen, der Rückreiseverkehr Richtung Norden erstmals stark einsetzen. Der ÖAMTC rechnet bereits in der Nacht auf Freitag mit ersten Verzögerungen. „Inwieweit sich die jüngsten Waldbrände an den Mittelmeerküsten auf das Reiseverhalten auswirken werden, ist derzeit nur schwer einzuschätzen“, heißt es von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Utl.: Haupt-Staustrecken in Österreich

West Autobahn (A1), Bereich Walserberg

Ost Autobahn (A4), bei der Baustelle Göttlesbrunn- Bruck/Leitha und am Grenzübergang Nickelsdorf

Pyhrn Autobahn (A9), vor den Tunnels und im Raum Spielfeld

Tauern Autobahn (A10), Raum Salzburg, vor den Tunnelbereichen und vor der Mautstelle St. Michael.

Karawanken Autobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Inntal Autobahn (A12), Großraum Innsbruck und Kufstein

Brenner Autobahn (A13), zwischen Innsbruck und Schönberg sowie vor dem Brennerpass

Fernpassstrecke (B179/B189), Bereich Füssen bis Obsteig

Utl.: Neue Brücke in Kroatien, Verzögerungen am Weg nach Süden

Am 26. Juli wurde eine neue Brücke, die das kroatische Festland mit der Peljesac-Halbinsel verbindet, für den Verkehr geöffnet. Damit entfallen für Reisende nach Dubrovnik in den Süden Kroatiens die zeitraubenden Grenzkontrollen bei der Durchquerung des bosnisch-herzegowinischen Staatsgebietes. Die Zeitersparnis wird auf ca. zwei Stunden geschätzt.

Länger gedulden werden sich Autoreisende laut ÖAMTC auch dieses Wochenende wieder bei der Einreise nach Kroatien müssen. An den Grenzübergängen von Slowenien nach Kroatien ist mit Wartezeiten zu rechnen. So auch am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb.

Aktuelle Verkehrsinfos und Verkehrskameras - auch von den Grenzübergängen Slowenien / Kroatien gibt es übrigens jetzt im ÖAMTC-Routenplaner unter: https://www.oeamtc.at/routenplaner/.

Verzögerungen und Staus sind auch in Bayern im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) zu erwarten.

Grand Prix von Ungarn Staus beim Grenzübergang Nickelsdorf (A4) und im Baustellenbereich Fischamend – Bruck an der Leitha sind vor allem am Sonntagabend bei der Rückreise vom Formel 1-Rennen zu erwarten. Die Anreise verteilt sich meist über das ganze Rennwochenende. Allen Ungarnreisenden wird geraten, die elektronische Mautvignette schon vor Fahrtantritt online zu kaufen, um zusätzliche Wartezeiten bei Nickelsdorf durch den Vignettenkauf an der Grenze zu vermeiden. Nähere Infos zum Vignettenkauf und über Bestimmungen in Ungarn finden sie auf der ÖAMTC-Homepage. Utl.: ADAC-Informationskampagne bezüglich Durchfahrtssperren

„Wichtig für uns ist, die Informationen über die Abfahrts- und Durchgangssperren an die richtige Adresse zu bringen. Hauptbetroffen sind im Transitverkehr unsere deutschen Nachbarn. Deshalb begrüßen wir die Initiative vom ÖAMTC und dessen Partnerclub ADAC, die Informationen besonders in Bayern zu streuen. Die diesbezügliche ADAC-Pressekonferenz in München, kurz vor Ferienstart, wird aller Voraussicht nach viel Ausweichverkehr verhindern“, erklärt Thomas Hofbauer vom Land Salzburg, Büro Schnöll.

„Wir wollen die Transitreisenden auf den Hauptrouten, wie der A10, halten. Da die Tauern Autobahn heuer wegen mehrerer Baustellenabschnitte besonders stauanfällig ist, ist die Vorabinformation in Bayern ein bedeutender Faktor. Informierte Reisende werden sich auf die Situation schon im Vorfeld einstellen, nicht so schnell die Geduld verlieren und auf der Autobahn bleiben“, so Aloisia Gurtner vom ÖAMTC-Salzburg.

Utl.: ÖAMTC-Stauberater und Stauflieger im Einsatz

Eine besondere Rolle kommt heuer dem ÖAMTC-Stauberater zu. Auf der Tauern Autobahn (A 10) verengen derzeit zwischen Hallein und Zetzenberg Tunnel auf über 30 Kilometern einige Baustellenbereiche die Fahrbahn. Schon kleine Pannen können in diesen Engstellen zu kilometerlangen Staus führen. Auf seinem Motorrad kann der Stauberater defekte Fahrzeuge schnell erreichen und wieder flott machen. „Wir werden an den erwartungsgemäß starken Reisewochenenden diese Baustellenbereiche auf der A10 abfahren. Das Stau-Motorrad ist schon mit dem notwendigen Werkzeug ausgerüstet“, so Herbert Thaler, der an diesem Wochenende unterwegs sein wird.

Zusätzlich ist auch der ADAC-Flugbeobachter im Einsatz. Die Flugroute führt über die wichtigsten Autobahnverbindungen in Westösterreich und Bayern. Durch die Beobachtung der Reiseströme von oben, können Entwicklungen an den Staupunkten besser prognostiziert werden.

AVISO an die Redaktionen: ÖAMTC-Stauberater und ADAC- Flugbeobachter stehen für Interviews auf Anfrage zur Verfügung.

SERVICE:

Sommer-Staugrafik unter:

https://www.oeamtc.at/sommer_2022.png/51.955.945

Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at