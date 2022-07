SkyDrive macht Fortschritte auf dem Weg zur Typenzertifizierung mit der Entwicklung der Fahrzeugstruktur aus Verbundwerkstoffen durch Toray Carbon Magic und dem Beginn der Materialkonformitätsprüfung

Toyota, Japan (ots/PRNewswire) - SkyDrive Inc. (nachfolgend „SkyDrive"), ein Entwickler von „fliegenden Autos" (*1) und „Frachtdrohnen" mit Hauptsitz in Toyota City, Präfektur Aichi, hat sich mit Toray Carbon Magic Co. (im Folgenden „TCM") mit Sitz in Maibara City, Präfektur Shiga, das fortschrittliche Produkte aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und andere Industrien herstellt, eine Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam die Struktur eines Verbundfahrzeugs zu entwickeln. Die beiden Partner begannen mit der Prüfung der Materialkonformität.

Firmenlogos: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105850/202207193989/_prw_PI1fl_367r9r98.jpg

Hintergrund der Entwicklung

Mit dem Ziel, „die Mobilitätsrevolution anzuführen, die nur einmal in diesem Jahrhundert stattfindet", entwickelt SkyDrive fliegende Autos, um eine Zukunft zu verwirklichen, in der der Himmel für den täglichen Transport genutzt wird. Im Jahr 2025 soll das fliegende Auto des SkyDrive-Typs „SD-05", ein Zweisitzer, für den SkyDrive derzeit die Musterzulassung anstrebt, in der Osaka Bay Area in Betrieb genommen werden.

Der wichtigste Faktor bei der Entwicklung des zweisitzigen SD-05 ist die Verringerung des Gewichts des Fahrzeugs. Die Konstruktions- und Fertigungstechnologien und -anlagen von TCM sind äußerst effektiv, um dieses Ziel zu erreichen, und die beiden haben Gespräche geführt und Prototypen einer leichten und starken CFK-Struktur für fliegende Autos entwickelt.

CFK ist ein Harzgrundmaterial, dem Kohlenstofffasern als Verstärkungsmaterial hinzugefügt werden. Neben hoher Steifigkeit und hoher Festigkeit hat die Kohlefaser auch Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit, Wärmebeständigkeit, niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient, Selbstschmierfähigkeit und Röntgendurchlässigkeit. Durch die Nutzung dieser Eigenschaften sollen die Produkte leichter, größer, kleiner und energieeffizienter werden und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

TCMs Designtechnologie, die Fähigkeit, Prototypen zu entwerfen, und die hochpräzise Autoklav-Produktionstechnologie, die durch das Design und die Herstellung von Rennwagenteilen kultiviert wurde, sind auf dem Markt hoch anerkannt, und das Unternehmen produziert derzeit viele CFK-Teile nicht nur für Automobilanwendungen, sondern auch für eine breite Palette anderer Bereiche.

SkyDrive wird zusammen mit TCM die Materialkonformitätstests durchführen, die Musterzulassung erhalten (*2) und die Entwicklung vorantreiben, mit dem Ziel, im Jahr 2025 den Lufttaxidienst in der Osaka Bay Area aufzunehmen.

Kommentare der Unternehmen

Akiyoshi Oku, CEO, President und Representative Director, Toray Carbon Magic Co., Ltd.: „Wir freuen uns, dass unsere Leichtbau- und Aerodynamik-Technologien, die wir bei der Entwicklung von Rennwagen entwickelt haben, bei der Entwicklung des fliegenden Autos zum Einsatz kommen werden. Wir werden weiterhin proaktiv an der Entwicklung elementarer Technologien arbeiten, die für das Fliegen des Fahrzeugs erforderlich sind, und gemeinsam mit SkyDrive werden wir uns bemühen, einen Beitrag zur zukünftigen Gesellschaft zu leisten."

Tomohiro Fukuzawa, CEO, Präsident und stellvertretender Direktor, SkyDrive Inc.: „Der fortschrittliche kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff von Toray Carbon Magic ist ein wesentliches Element unseres zweisitzigen Flugzeugs SD-05. Beginnend mit dieser Materialverträglichkeitsprüfung werden wir weiterhin eng zusammenarbeiten, um die Entwicklung einer leichten und stabilen Flugauto-Zellenstruktur voranzutreiben, mit dem Ziel, eine Gesellschaft der Luftmobilität zu verwirklichen."

Unternehmensprofile https://kyodonewsprwire.jp/attach/202207193989-O1-DJk9G5J0.pdf

Anmerkung der Redaktion:

(*1) Fliegende Autos, formell eVTOL-Flugzeuge (electric vertical takeoff and landing), zeichnen sich durch Elektrifizierung, einen vollständig autonomen Autopiloten und vertikales Starten und Landen aus. Ein neuer Fortschritt im Bereich der Mobilität, die Entwicklung von fliegenden Autos, wird weltweit gefördert. In Japan wurde zu diesem Zweck 2018 der Public-Private Council for Air Mobility Revolution gegründet. Es wird erwartet, dass das Projekt zu Taxidiensten in städtischen Gebieten, neuen Transportmitteln für abgelegene Inseln und Bergregionen sowie zu Notfalltransporten in Katastrophenzeiten führen wird. Ein vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und dem Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) formulierter Fahrplan sieht die Aufnahme des Geschäftsbetriebs für 2023 und die vollständige Einführung für 2030 vor.

(*2) Vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) gemäß dem Zivilluftfahrtgesetz ausgestellte Bescheinigung, in der bestätigt wird, dass Konstruktion, Struktur, Festigkeit und Leistung jedes neu entwickelten Luftfahrzeugtyps den vorgeschriebenen Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen.

Pressemitteilung zu den Zertifizierungsaktivitäten von SkyDrive: https://en.skydrive2020.com/archives/6379

