Radiotest 2022_2: ORF dominiert Radiomarkt: 7 von 10 Minuten für den ORF

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 28. JULI 2022, 12.00 UHR BEACHTEN

Ö3 ist Marktführer und reichweitenstärkster Sender - Regionale Stärke der ORF-Regionalradios - Klare Positionierung von Ö1 und FM4

Die Gattung Radio erreicht täglich 6,0 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren. Mit einer Tagesreichweite von 58,4 % hören täglich rund 4,65 Millionen die ORF-Radios, alle inländischen Privatradios zusammen erreichen mit 2,3 Millionen nur die Hälfte des täglichen Publikums des ORF.

Insgesamt verbringen die Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren täglich mehr als 3 Stunden (186 min) mit dem Radio. Mit einem Marktanteil von 69 % entfällt die überwiegende Mehrheit der Nutzungszeit weiterhin auf die Radioangebote des ORF. Der Marktanteil aller inländischen privaten Mitbewerber zusammen liegt bei 28 %.

ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher zu den Ergebnissen des aktuellen Radiotests: „Der Radiotest zeigt deutlich, wie wichtig Radio für die Österreicherinnen und Österreicher ist: Mehr als sechs Millionen schalten täglich das Radio ein, mehr als 4,6 Millionen die ORF-Radios. Die ORF-Radios kommen ihrer journalistischen Pflicht nach, umfassend und ausgewogen zu informieren, vielfältige Inhalte und abwechslungsreiche Musik zu bringen. Und auch gute Laune und Begleitung durch den Alltag. Ich danke all meinen Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Jahren unter schwierigen Umständen einen hervorragenden Job gemacht haben!“

Hitradio Ö3 begeistert mit seinem öffentlich-rechtlichen Mix aus Information, Service, Unterhaltung sowie der besten Musik täglich ein Millionenpublikum: Mehr als 2,4 Millionen Österreicher/innen ab 10 Jahren hören Ö3 (Tagesreichweite 30,5 %), der Sender erreicht damit ein größeres Publikum als alle privaten Mitbewerber zusammen (Tagesreichweite 29,5 %). Auch im Einzelvergleich mit den nationalen Mitbewerbern kann sich Ö3 hören lassen: Ö3 erreicht in der Gesamtbevölkerung mehr als 2,5mal so viele Personen wie der stärkste private Mitbewerber und mehr als 23mal so viele Hörer/innen wie der zweitstärkste Anbieter. Ö3 wird nicht nur am häufigsten, sondern auch am längsten gehört: Mit einem Marktanteil von 29 % entfallen 3 von 10 gehörten Radiominuten auf Ö3; in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Marktanteil bei 36 %. In der werberelevanten Zielgruppe wird Ö3 täglich von mehr als jeder und jedem Dritten gehört (Tagesreichweite 34,4 %) – Ö3 erreicht damit die 14- bis 49-Jährigen mit „news you can use“, mobilisiert sie mit Community-Aktionen oder begeistert sie einfach. Ö3 ist also das meistgehörte Radio in ganz Österreich und klarer Marktführer im wettbewerbsintensiven Publikumssegment der 14-49-Jährigen.

Österreich 1, das Informations- und Kulturradio des ORF, erreicht täglich 790.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren. Die Tagesreichweite liegt bei 9,9 %, bei Personen ab 35 liegt sie sogar bei 12,8 %. Das Programm des mehrfach ausgezeichneten Senders erzielt einen Marktanteil von 8 % in der Gesamtbevölkerung, bei Personen ab 35 Jahren 9 %.

Rund 280.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren fühlen sich bei FM4 „at home“, die Tagesreichweite liegt bei 3,5 %, bei 14- bis 49-Jährigen bei 4,9 %. Der Marktanteil des mehrheitlich fremdsprachigen Senders liegt bei 2 %, in der Altersgruppe 14-49 mit 4 % sogar doppelt so hoch.

Neun Bundesländer mit vielen Regionen: Die ORF-Regionalradios gesamt erreichen mit ihrer regionalen Kompetenz und ihren vielfältigen Inhalten täglich 2,1 Millionen Österreicher/innen ab 10 Jahren (Tagesreichweite 26,5 %). In jedem Bundesland hören mehr Österreicherinnen und Österreicher das jeweilige ORF-Regionalradio als das des stärksten privaten regionalen Mitbewerbers. Der Marktanteil der ORF-Regionalradios liegt bei 31 %, in ihrer Kernzielgruppe, Personen ab 35 Jahren, bei 37 %. Mehr als jede/r Dritte ab 35 hört täglich die ORF-Regionalradios, die Tagesreichweite liegt bei 34,5 %.

Auch im wettbewerbsintensiven Wiener Radiomarkt spielt der ORF die Hauptrolle: Der Marktanteil liegt bei 65 %, alle privaten Mitbewerber zusammen kommen auf 29 % in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren. Ö3 erzielt einen mehr als doppelt so hohen Marktanteil wie der stärkste nationale private Mitbewerber. Innerhalb der ORF-Radioflotte erzielt Ö3 einen Marktanteil von 21 %, Radio Wien 17 %, Österreich 1 14 % und FM4 5 %. In der Bundeshauptstadt hören rund 760.000 Wiener/innen ab 10 täglich die Angebote des ORF.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2021 bis Juni 2022 (2022_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2020 bis Juni 2021 (2021_2) verwendet. Da nur mehr 12-Monats-Bestände vorliegen, ist ein Vergleich mit früheren Halbjahresbeständen, z.B. 1. Halbjahr 2016 nicht zulässig. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe „10 Jahre und älter“.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at