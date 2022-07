22. Bezirk: Quartett „Deppat & Goschat“ im Donaupark

Humor und Musik auf der „Bühne Donaupark“: 0664/88 22 67 10

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, beim Irissee) bestreitet die Kabarettistin Angelika Niedetzky am Freitag, 29. Juli. Um 19.30 Uhr beginnt die Vorstellung. Die Künstlerin unterhält die Zuschauer*innen mit einem humorigen „Best of“-Programm. Am Samstag, 30. Juli, stellt sich die junge österreichische Pop-Gruppe „Deppat & Goschat“ vor. Ab 19.30 Uhr interpretiert das Quartett sowohl Austro-Pop-Hits als auch Evergreens. Rock’n Roll-Stücke runden das Repertoire der 4 Freunde ab. Liebhaber*innen schwungvoller Melodien aus der Wienerstadt dürfen das Konzert am Sonntag, 31. Juli, mit „Herbert’s Swinging Vienna“ nicht versäumen. Ab 18.00 Uhr ertönen die beschwingten „wienerischen“ Klänge. Immerzu ist der Eintritt gratis. Info: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“) und E-Mail office@kv22.at.

Alle August-Termine im Internet: www.buehnedonaupark.at

Noch bis Sonntag, 21. August, gastieren jeden Freitag, Samstag und Sonntag auf der „Bühne Donaupark“ beliebte Humorist*innen, Sänger*innen und Musiker*innen auf der „Bühne Donaupark“. Bei allen Veranstaltungen sind vom Publikum die aktuellen Corona-Bestimmungen zu beachten. Koordinator des vielfältigen Programms auf der Freiluft-Bühne ist der ehrenamtlich agierende Präsident des Kultur-Vereins Donaustadt, Herbert Sobotka. Angaben über sämtliche Darbietungen im August im Internet: www.buehnedonaupark.at.



