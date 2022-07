SWV NÖ-Thomas Schaden: „Quarantäne-Aus wälzt Kosten und Verantwortung auf Betriebe ab“

Regierung bringt viele kleine und mittlere Unternehmen massiv unter Druck

St. Pölten (OTS) - „Die Regierung stolpert also weiter durch die Corona-Krise, und zwar zu Lasten der Unternehmen: Die Quarantäne wird abgeschafft. Was das für die vielen kleinen und mittleren Betriebe in diesem Land bedeutet, davon hat die Regierung offenbar keine Ahnung – stehen sie nun letztendlich in der vollen Verantwortung und vor der Übernahme der Kosten“, erklärt der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ, Thomas Schaden.

„Bis jetzt war es so, dass der Bund die Kosten für coronabedingte Personalausfälle übernommen hat. Da eine Corona-Infektion mit Symptomen nun als normaler Krankenstand geführt wird, fällt das weg. Und wenn es nur noch Verkehrsbeschränkungen gibt, wird auch die Zahl der Infizierten weiter steigen – und somit die Zahl der Krankenstände. In eine Welle hinein eine wichtige Säule der Pandemiebekämpfung abzuschaffen, kann einfach nicht gut gehen“, meint der Präsident des SWV NÖ.

„Außerdem sind ArbeitgeberInnen dazu verpflichtet, im Rahmen der Fürsorgepflicht Infektionen am Arbeitsplatz so gut es geht, zu verhindern. Mit dem Quarantäne-Aus wälzt diese Regierung jede Verantwortung auf die Betriebe ab. Die Frage ist jetzt auch, wie mit den symptomlosen MitarbeiterInnen umgegangen werden soll, beispielsweise in einer Tischlerei, in der kein Home Office oder ein eigener Arbeitsplatz möglich ist. Viele ArbeitgeberInnen werden in diesem Fall diese MitarbeiterInnen nach derzeitigem Stand nicht in die Arbeit kommen lassen können, ohne ihre Fürsorgepflicht zu verletzen“, kritisiert Thomas Schaden. „Diese Regierung bringt mit dieser Maßnahme viele kleine und mittlere Unternehmen massiv unter Druck. Und das ist das Letzte, was die Betriebe in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation brauchen!“

