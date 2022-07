„Am Schauplatz Gericht“-Reportage „Wer andern eine Grube gräbt“ am 28. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Über Menschen, die sich von Nachbarn oder Vertragspartnern hingehalten oder ausgetrickst fühlen

Wien (OTS) - Tina Schmidt-Labenbacher, Maria Zweckmayr und Ludwig Gantner beschäftigen sich in der „Am Schauplatz Gericht“-Ausgabe „Wer andern eine Grube gräbt“ am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Menschen, die den Eindruck haben, dass sie von Nachbarn oder Vertragspartnern hingehalten oder ausgetrickst werden:

Im ersten Fall ist eine Baugrube für ein großes neues Haus in begehrter Wiener Wohnlage so gegraben worden, dass ein beträchtlicher Teil vom Grund der Nachbarn samt ihrer Hütte gleich mitabgestürzt ist. Eigentlich würde man glauben, dass so ein Fall juristisch leicht zu lösen ist. Aber die geschädigte Familie wartet seit eineinhalb Jahren auf Schadenersatz. Der Bauherr zeigt auf den Baumeister, der auf den Ziviltechniker und die Haftpflichtversicherung duckt sich auch weg.

Auch im zweiten, ebenfalls in Wien angesiedelten Fall hat eine Grundstückskante einen Nachbarschaftskonflikt ausgelöst. Diese Böschung ist zwar nicht eingestürzt, hat aber bei einem Grundstücksverkauf zu einem groben Missverständnis geführt. Sie soll mündlich als Grenze festgelegt worden sein, sagt Herr H., der Verkäufer des Grundstücks. Der Käufer, sein Nachbar, hätte diese Grenze aber zu seinen Gunsten anders ausgelegt und ihn so um wertvollen Immobilienbesitz gebracht. Seither hat Herr H. alle möglichen Verfehlungen des Nachbarn angezeigt. Der hat wiederum mit Klagen gegen Herrn H. und dessen Gattin reagiert.

Fall drei spielt in Oberösterreich und zeigt die Probleme rund um einen sogenannten Mietkauf. Etlichen Mietern war von einem Wohnbauträger versprochen worden, dass sie ihre Wohnungen nach zehn Jahren Miete kaufen könnten. Leider stehen die Häuser aber auf einem Grundstück, das nicht dem Vermieter gehört. Sie könnten jetzt zwar die Gebäude erwerben, müssten sie aber nach 50 Jahren entschädigungslos an den Grundstückseigentümer abtreten. Die Mieter/innen fühlen sich getäuscht und haben geklagt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at