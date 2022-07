Aon Österreich investiert in Cyber und holt mit Kerstin Keltner renommierte Expertin ins Team

Wien (OTS) - Der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon reagiert auf die rasante Entwicklung von Cyber-Risiken und verstärkt seine Specialty-Einheit Cyber mit der langjährigen Branchenexpertin Kerstin Keltner.

Ein Cyber-Angriff hat das Potenzial, Geschäftsabläufe, Lieferketten sowie Produktionsprozesse zu unterbrechen. Die weltweiten Kosten für Ransomware-Schäden werden in diesem Jahr voraussichtlich 18 Milliarden Euro erreichen, 57-mal höher als noch vor fünf Jahren (Aon Cyber Risk Report 2021).

„ Es ist keine Überraschung, dass Cyber-Resilienz, Datenschutz, Compliance, Drittparteirisiken und Vertragshaftungsthemen sowohl von Versichererseite als auch für Unternehmen weltweit im Vordergrund stehen. Unsere Cyber-Experten kennen aus der Praxis und dem offenen Dialog mit unseren Kunden die vielseitigen Cyber-Risiken sehr genau und schaffen Bewusstsein. Heute ist es nicht mehr eine Frage wann ein Unternehmen Opfer einer Cyber-Attacke sein wird , sondern in welchem Ausmaß sich ein Schaden am Unternehmen realisieren wird “, so Marcel Armon, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aon in Österreich.

84% der österreichischen Organisationen wurden 2021 Opfer einer Ransomware-Attacke (Sophos-Report „The State of Ransomware Report 2022“), womit Österreich Platz 1 der Statistik belegt. Schon in den letzten Jahren unter den Top 3 der Unternehmensrisiken klettert das Cyber-Risiko heuer nun auf Platz 1 im Ranking.

„ Aufgrund der dramatischen Risikosituation ist es nicht mehr ausreichend, Unternehmen lediglich ein Versicherungsprodukt zu vermitteln. Um einen echten Mehrwert zu bieten, haben wir eine technische IT-Sicherheitsexpertise in-house aufgebaut, die wir mit der erfahrenen und anerkannten Cyber-Expertin Kerstin Keltner nun verstärken, worüber ich mich persönlich außerordentlich freue “, betont Marcel Armon.

„ Aon unterstützt bei der Beherrschung von Unternehmensrisiken neben der klassischen Risikoverlagerung vor allem auch im Cyber-Riskmanagement durch in-house Experten. Das differenziert Aon klar von allen Marktbegleitern und war für mich der ausschlaggebende Grund zu Aon zu wechseln “, sagt Kerstin Keltner, die seit Mitte Juli das Cyber-Team in Österreich verstärkt. „ Aufgrund der angespannten Lage am Cyber-Versicherungsmarkt bedürfen die Kunden keiner klassischen Versicherungsberatung mehr, sondern einer allumfassenden Risikoberatung, sowohl in rechtlicher als auch in technischer Hinsicht “, ergänzt die Expertin.

Kerstin Keltner (34) ist seit 9 Jahren in der Versicherungsbranche tätig, zuletzt als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der KOBAN SÜDVERS GROUP GmbH. Im Fokus ihrer Tätigkeit stehen die Beratung und die Vermittlung von Cyber-Versicherungen und Cyber-Riskmanagement. Sie arbeitet darüber hinaus als Lektorin an der Donau Universität Krems, ist Vortragende bei verschiedenen Fortbildungseinrichtungen in der Versicherungsbranche und publiziert Fachartikel in den Bereichen Cyber-Risiken, Datenschutz und Vermittlerrecht. Keltner ist Auditorin bei Austrian Standards, als Zertifizierungseinrichtung nach dem Code of Conduct für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten sowie Cofounder Women in Insurance Austria (Netzwerk für Frauen aus der Versicherungswirtschaft).

