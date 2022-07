FMA-Kreditvorgaben: Stadtbank bleibt verlässlicher Wohnfinanzierer

Neue Richtlinien, aber ein gewohnt starker Partner: Auf dem Weg zum Eigenheim bietet "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" auch ab dem 1. August maßgeschneiderte Angebote.

Wien (OTS) - Die neue FMA-Verordnung für Immobilienfinanzierungen hat mancherorts zu Verunsicherung geführt. 20 Prozent Eigenmittel sind ab 1. August 2022 vorgesehen, die Kreditrate darf nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens betragen, während die Laufzeit auf 35 Jahre begrenzt wurde. Bei "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" wurde auf die Leistbarkeit von Krediten, welche die Aufsicht mit der Regelung gewährleisten möchte, jedoch seit jeher besonders geachtet: "Denn wir sehen es als unsere Verantwortung an, dass sich Kundinnen und Kunden finanziell nicht übernehmen", betont Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Die Stadtbank konnte sich in der Vergangenheit als starker Partner bei der Erfüllung des Eigenheim-Traums etablieren. So holte sie bei einem Mystery-Check der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) in der Kategorie "Immobilienfinanzierung Filialbanken" den Testsieg in Wien – dank kompetenter Beratung, individuellen Lösungen und schneller Abwicklung.

Top-Beratung und attraktive Konditionen

"Die Investition in eigene vier Wände ist eine lebensverändernde Entscheidung und gehört wohlüberlegt. Im direkten Austausch entwickeln wir für alle Interessentinnen und Interessenten einen persönlichen Haushalts- und Zukunftsplan, um sorgenfrei über die Laufzeit zu kommen und nicht nur für die Kreditrate arbeiten zu gehen", erklärt Alexander Stegbauer, Leiter der Stadtbank. Die Beratung erfolgt in einem der fünf Wohntraumcenter in Wien oder per Video mit einem Finanzexperten.

Sehr beliebt sind zudem "unsere attraktiven Fixzinsfinanzierungen über bis zu 30 Jahre", so Stegbauer: "Wir ermöglichen dadurch Planbarkeit und Sicherheit, weil man immer – selbst im Falle einer Zinserhöhung – weiß, wie hoch die monatliche Belastung ausfällt. Damit folgen wir unserem Anspruch, der Qualitätsführer mit der besten Kundenorientierung zu sein."

Finanzielles Zuhause für Häuslbauer und Wohnungskäufer

Die Nachfrage nach Immobilien jedenfalls ist hoch, gilt die Anschaffung doch aufgrund der Unabhängigkeit von Mietpreisen als Schlüsselfaktor für den Aufbau von Wohlstand. Ein Trend, der sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen wird. Stegbauer: "Der 1. August ist kein Tag, sich für oder gegen Wohneigentum zu entscheiden." Sofern der Wunsch vorhanden und die nachhaltige Leistbarkeit gewährleistet ist, bleibt ein Kauf nach wie vor eine "gute Wahl" und die Stadtbank der gewohnt verlässliche Begleiter.

"Wir bieten Häuslbauerinnen und Häuslbauern, Wohnungskäuferinnen und Wohnungskäufern ein finanzielles Zuhause und unterstützen bestmöglich auf dem Weg zum eigenen Zuhause", hält Vorstand Martin Hauer fest und ergänzt: "Wer verunsichert ist oder Fragen hat, wie es nun um den Traum von den eigenen vier Wänden, Umbau oder Renovierung steht, der sollte Rat bei unseren top-ausgebildeten Expertinnen und Experten der Stadtbank suchen."

