Triest wie ein Einheimischer erleben

URBANAUTS als Partner von JP Hospitality mit außergewöhnlichem Hotelkonzept

Mit unserem Konzept lässt sich die wunderbare Stadt Triest spielend leicht erobern. Dank strategischer Partnerschaften mit Betrieben in der nahen Umgebung können wir garantieren, dass kein wichtiges Serviceangebot fehlt. Wir bieten den Gästen Komfort wie im Hotel und ein Stadterleben wie zu Hause. Theresia Kohlmayr, Geschäftsführerin URBANAUTS Hospitality Group 1/2

Dank unserer klaren Strategie und eines starken Teams ist es uns gelungen, mit der Casa Minelli heuer bereits die fünfte Akquisition – die dritte in Italien - erfolgreich über die Bühne zu bringen. Gebhard Schachermayer, CAM und Hotelexperte JP Hospitality 2/2

Wien (OTS) - URBANAUTS hat den Betrieb des kürzlich vom JP Hospitality Investors Club erworbenen Apartmenthaus „Casa Minelli“ übernommen.

Im Zentrum der Altstadt von Triest setzt URBANAUTS ein Hotelkonzept der besonderen Art um. Die Gäste werden in den 36 Apartments jeden Komfort vorfinden, den sie von einem typischen Hotel erwarten dürfen. Das innovative Konzept des Hauses wird es ihnen jedoch ermöglichen, wie Einheimische zu leben und für die Zeit ihres Aufenthalts zu echten Triestinern zu werden.

Anders als in einem traditionellen Hotel gibt es in der Casa Minelli keinen Frühstücksraum, kein Restaurant und keine Bar. Die Gäste sind ins Grätzel einbezogen, versorgen sich selbst oder genießen die Gastronomie der Nachbarschaft. Oder anders ausgedrückt: Die Lobby des Hotels ist die Altstadt von Triest, die Gäste erleben die Stadt, als ob es die ihre wäre. Nach dem Self-Check-in entscheiden sie, ob sie einige Services individuell bestellen wollen, und sie können sich von den Hotel-Mitarbeitern zu den Möglichkeiten des Grätzels beraten lassen.

Der JP Hospitality Investors Club hat BWM-Architekten mit dem Refurbishment des Apartmenthauses beauftragt. Vom 6. Jänner 2023 an wird die Casa Minelli geschlossen, um nach erfolgter Fertigstellung am 15. März 2023 im neuen Glanz zu erstrahlen. Die Hotelexperten von URBANAUTS werden bis dahin einen Brand entwickeln, der das Außergewöhnliche des Konzepts greifbar machen wird.

Theresia Kohlmayr, geschäftsführende Gesellschafterin der URBANAUTS Hospitality Group zum neuen Hotel: „ Mit unserem Konzept lässt sich die wunderbare Stadt Triest spielend leicht erobern. Dank strategischer Partnerschaften mit Betrieben in der nahen Umgebung können wir garantieren, dass kein wichtiges Serviceangebot fehlt. Wir bieten den Gästen Komfort wie im Hotel und ein Stadterleben wie zu Hause. “

Gebhard Schachermayer, CAM und Hotelexperte von JP Hospitality sieht das Konzept der Gruppe bestens bestätigt: „ Dank unserer klaren Strategie und eines starken Teams ist es uns gelungen, mit der Casa Minelli heuer bereits die fünfte Akquisition – die dritte in Italien - erfolgreich über die Bühne zu bringen. “

URBANAUTS Hospitality GmbH

Das Unternehmen versteht sich als Hospitality-Dienstleister, der es Reisenden ermöglicht, urbanes Leben authentisch zu erfahren und Hotelprodukte anbietet, die wenig mit internationalen Einheitsstrukturen zu tun haben. URBANAUTS engagiert sich für Reisen „off-the-beaten-track“ und richtet sich vor allem an Menschen, die das lokale Leben unverfälscht und hautnah erleben wollen.

https://urbanauts.at

Der Investorenclub

Der JP Hospitality Investors Club ist eine eigentümergesteuerte Investorengruppe mit Sitz in Wien rund um die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter der JP Immobiliengruppe, Dr. Daniel Jelitzka und Reza Akhavan. Lukas Euler-Rolle (CEO) und Gebhard Schachermayer (CAM) verantworten als Managing Partner gemeinsam JP Hospitality.

Derzeit besitzt die JP-Immobiliengruppe 15 Hotels, davon sechs in der Entwicklungsphase und neun bereits in Betrieb befindliche mit rund 4.100 Zimmern in europäischen Städten und Freizeit­destinationen.

https://jpi.at/hospitality/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Menasse-Eibensteiner / JP Immobilien

T: 43 699 126 39 220

petra @ menassemenasse.at

www.menassemenasse.at