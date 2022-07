Menschenrechtsbüro zukünftig als Stabsstelle im Stadtratsbüro

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr wurde das Institut für Höhere Studien mit der Evaluierung des Menschenrechtsbüros und seiner Arbeit seit seinem Bestehen beauftragt. Die Ergebnisse liegen nun vor und wurden dem Stadtrat und dem Menschenrechtsbüro sowie der Steuerungsgruppe präsentiert.

Ein zentraler Bestandteil war einen Überblick und eine Standortbestimmung der Verankerung, Handlungsfähigkeit & Positionierung des Menschenrechtsbüros durchzuführen sowie Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Menschenrechtsbüros auf Basis der Ergebnisse abzuleiten.

Die wesentliche Empfehlung ist eine stabile, höherrangige strukturelle und systemische Positionierung des Menschenrechtsbüros, weshalb Vizebürgermeister und amtsführender Stadtrat Christoph Wiederkehr gemeinsam mit der Menschenrechtsbeauftragten Shams Asadi beschlossen hat, das Menschenrechtsbüro zukünftig als Stabsstelle in seinem Büro zu positionieren und zwar ab 1. August 2022.

„Gemeinsam achten wir auf ein gelungenes Miteinander, fördern den Respekt untereinander und leben so wesentliche Wiener Merkmale: den Einsatz für Menschrechte, Vielfalt und Weltoffenheit. Herzlichen Dank an das Menschenrechtsbüro! Ich freue mich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit“, so Wiederkehr.

„Die Evaluierung des Menschenrechtsbüros verschafft einen Überblick über unsere mehr als 7-Jährige Arbeit. Es freut mich, dass durch die neue institutionelle Eingliederung des Menschenrechtsbüros die Förderung und Umsetzung der Menschenrechte in Wien eine noch klarere Haltung findet.“, so Asadi.

Die Studie ist auf der Website des Menschenrechtsbüros abrufbar: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/menschenrechtsstadt/buero.html

