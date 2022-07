„Nachts im Schlösserreich“ ab 29. Juli

Die Marchfeldschlösser Eckartsau, Marchegg, Orth und Hof laden ein

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Zuge der sommerlichen Eventserie „Nachts im Schlösserreich“ zeigen sich die Marchfeldschlösser Eckartsau, Marchegg, Orth an der Donau und Hof sowie ihre Gärten heuer gleich an zwei Wochenenden fernab der normalen Besucherströme von ihren schönsten Seiten: Den Auftakt macht am Freitag, 29. Juli, Schloss Eckartsau, wo es ab 17 Uhr im Innenhof des kaiserlichen Jagdschlosses mit dem Marchfelder Kabarettisten und Musiker Jimmy Schlager „Eine Nacht, alles lacht!“ heißt.

Am Samstag, 30. Juli, folgt Schloss Marchegg, wo ab 18 Uhr unter dem Motto „Geheime Ecken neu entdecken – der Schlosspark und seine Geheimnisse“ eine besondere Abendführung wartet. Neben Wissenswertem über die Tier- und Pflanzenwelt des Schlossparks erfährt man dabei auch, wo sich der ehemalige Meierhof, der Reitstall, der Schüttkasten, das Landrichterhaus und die Orangerie befanden.

Am Freitag, 5. August, kann man ab 19 Uhr beim Abendspaziergang „Fledermäuse – Nächtliche Jäger ums Schloss“ im und um das Schloss Orth an der Donau die hier lebenden Tiere erleben, ehe ab 20 Uhr die Taschenlampenführung „Die 4 Türme bei Nacht“ im museumORTH ansonsten verschlossene Türen und versteckte Truhen aufschließt.

Schließlich öffnet Schloss Hof am Samstag, 6. August, von 18 bis 23 Uhr seine Tore für einen „Barocken Abend unter Sternen“: Bis 21 Uhr kann im Schloss die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ über die Welt der höfischen Fest- und Tafelkultur besichtigt werden, wobei um 18, 18.30, 19, 19.30 und 20 Uhr unter dem Titel „Durchlaut bitten zu Tisch“ Highlight-Führungen starten. Musik, Kulinarik, eine Einführung in die höfische Etikette und Fächersprache, eine Fechtdarbietung und der Vortrag „Ein astronomischer Streifzug über den Sommerhimmel“ runden den Abend ab.

Nähere Informationen beim Marchfelder Schlösserreich unter 02212/3450-26 und e-mail presse @ schloesserreich.at; alle Kontakte, Buchungsdetails und Angebote unter www.schloesserreich.at.

