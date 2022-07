Velocity Clinical Research beginnt europäische Expansion mit der Übernahme eines deutschen Standorts

Durham, North Carolina (ots/PRNewswire) -

Akquisitionspipeline zeigt weitere Deals in Deutschland und Großbritannien

Biopharma und CROs profitieren vom vereinfachten Zugang zu globalen Forschungsstandorten

DURHAM, North Carolina, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -Velocity Clinical Research („Velocity"), das führende Unternehmen für integrierte Forschungsstandorte, gibt heute bekannt, dass es seinen ersten europäischen Standort, Clinical Research Hamburg, für einen ungenannten Betrag erworben hat. Die Übernahme ist die erste einer Reihe von Transaktionen in Großbritannien und Deutschland, mit denen das Unternehmen sein Netzwerk integrierter klinischer Forschungsstandorte weltweit ausbaut.

Velocity ist der erste in den USA ansässige Anbieter von klinischen Standorten, der nach Europa expandiert und damit die Gesamtzahl seiner integrierten Standorte auf 32 erhöht. Velocity verfügt über eine Pipeline von Deals, um sein europäisches Standortnetzwerk bis Ende 2022 deutlich auszubauen.

Dominic Clavell, Executive Vice President, Europa, sagte: „Der US-Pharmamarkt mag zwar doppelt so groß sein wie der europäische, aber letzterer steuert jedes Jahr einen ähnlichen Prozentsatz an Patienten zu den weltweiten Studien bei. Für alle Unternehmen, die klinische Studien durchführen, ist die Entwicklung einer EU-Präsenz von größter Bedeutung für ihren Erfolg."

„Velocity Clinical Research geht neue Wege in der klinischen Forschung. Nie zuvor hat ein US-Standort-Geschäft skaliert, um nach Europa zu expandieren. Wo US-Unternehmen bisher Schwierigkeiten hatten, sich in der komplexen regulatorischen Landschaft und den kulturellen Unterschieden in Europa zurechtzufinden, verstehen wir sie."

„Dies ist das erste Mal, dass Forschungsstandorte in Amerika und Europa wirklich integriert sind, mit einem gemeinsamen technischen Stack und einem zentralisierten Managementteam, das CROs und Pharmaunternehmen einen vereinfachten Zugang zur internationalen Forschung ermöglicht."

Die Standorte von Velocity befinden sich vollständig im Besitz von Velocity und sind über eine zentralisierte Infrastruktur und ein gemeinsames Technologie-Backbone vollständig integriert, was eine hervorragende Patientenerfassung und eine konsistente, qualitativ hochwertige Datenlieferung ermöglicht. Als Ergebnis können klinische Forschungsorganisationen und große Pharmaunternehmen von einem vereinfachten Zugang zur internationalen klinischen Forschung profitieren.

Dr. Christine Grigat, Geschäftsführerin von Clinical Research Hamburg kommentierte: „Clinical Research Hamburg ist bekannt für seine hohe Qualität und seinen erfolgreichen Forschungsstandort. Wir freuen uns, der erste europäische Standort zu sein, der sich in die Velocity-Gruppe integriert und ihre stationäre Präsenz in Deutschland etabliert."

René Martz , Miteigentümer von Clinical Research Hamburg, fügte hinzu: „Es hat einfach gepasst. Der Fokus von Clinical Research Hamburg auf den Zugang zu Patienten mit qualitativ hochwertiger Forschung spiegelt sich in Velocity wider."

Im Jahr 2009 wurden Dr. Christine Grigat und René Martz gemeinsame Eigentümer von Clinical Research Hamburg, um die Zahl der Patienten, die für die Phase II-IV-Forschung rekrutiert werden, und die Zahl der Kunden aus dem Bereich Biopharma und CROs deutlich zu erhöhen. Durch die Integration in Velocity Clinical Research wird der Standort die therapeutischen Bereiche um Schmerzmanagement, Allergologie, Raucherentwöhnung und Bluthochdruck erweitern.

Dr. Paul Evans, Chief Executive und President von Velocity , ergänzte: „Das ist erst der Anfang. Velocity hat ehrgeizige Pläne, sich als Global Player zu etablieren und mehr klinische Forschung erfolgreich zu machen. Der Schwerpunkt liegt nun auf der Integration der Standorts und nicht mehr auf der Integration in ein Unternehmen, was eine größere Vorhersehbarkeit und eine effizientere Datenerfassung und -lieferung ermöglicht."

Informationen zu Velocity Clinical Research

Velocity Clinical Research mit Hauptsitz in Durham, North Carolina, ist ein führender Anbieter von integrierten Standorten für klinische Studien, der Kunden aus der biopharmazeutischen Industrie und Auftragsforschungsinstituten dabei hilft, die richtigen Patienten für ihre Studien zu finden. Velocity unterstützt die globale Arzneimittelentwicklung in erster Linie bei der Durchführung klinischer Studien der Phasen II und III. Das Unternehmen verfügt weltweit über 32 Standorte.

Bei allem, was wir tun, steht die Betreuung der Patienten im Mittelpunkt. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Betrieb von Studienzentren und mehr als 7.000 abgeschlossenen Studien hat Velocity seine Strategien zur Patientenrekrutierung verfeinert und gleichzeitig den Schwerpunkt auf eine zeitnahe und zuverlässige Datenqualität gelegt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: https://velocityclinical.com.

Informationen zu Clinical Research Hamburg

Clinical Research Hamburg ist ein engagiertes Forschungszentrum, das sich auf die ambulante Forschung in den Phasen II, III und IV in einem breiten Spektrum von therapeutischen Bereichen spezialisiert hat. Dr. Christine Grigat und René Martz unterstützen den Standort seit seiner Gründung im Jahr 2004. Im Jahr 2009 wurden sie Geschäftsführer und erweiterten die Anzahl der Studien und Kunden aus dem biopharmazeutischen Sektor und bei Auftragsforschungsinstituten (CROs). Der Forschungsstandort rekrutiert jedes Jahr mehrere hundert Patienten für Studien in Bereichen wie Innere Medizin, Osteologie, Orthopädie, Gynäkologie, Urologie, Impfstoffe und Dermatologie. https://www.crh-hamburg.de/

Hinweise an die Redaktion:

Eine vollständige Liste der Standorte Velocity finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Velocity verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Impfstoffe, Allgemeinmedizin, Neurologie, Dermatologie, Endokrinologie, Gastroenterologie und Frauengesundheit.

