Darling Ingredients Inc. veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) wird am Dienstag, den 9. August 2022, die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen. Eine Pressemitteilung wird über PR Newswire veröffentlicht und um 5 p.m. ET verfügbar sein. Zusätzlich wird eine Folienpräsentation auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter http://www.darlingii.com bereitgestellt.

Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer, und Brad Phillips, Executive Vice President und Chief Financial Officer, werden am Mittwoch, den 10. August 2022, um 9 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten.

Aufgrund des hohen Anrufaufkommens bietet das Unternehmen den Teilnehmern die Möglichkeit, sich unter folgendem Link im Voraus für die Konferenz zu registrieren https://dpregister.com/sreg/10169154/f3a6e5cbb6

Registrierte Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit einer Kalendererinnerung sowie einer Einwahlnummer und einer PIN, die ihnen den sofortigen Zugang zu der Telefonkonferenz am 10. August 2022 ermöglicht.

Teilnehmer, die sich nicht im Voraus anmelden möchten, können sich unter der Nummer 844-868-8847 (Anrufer aus den USA) oder 412-317-6593 (Anrufer aus dem Ausland) einwählen und nach dem Anruf „Darling Ingredients" fragen. Eine Aufzeichnung wird zwei Stunden nach Beendigung der Telefonkonferenz bis zum 17. August 2022 verfügbar sein. Um auf die Aufzeichnung zuzugreifen, wählen Sie bitte 877-344-7529 (Anrufer aus den USA), 855-669-9658 (Kanada) und 412-317-0088 (internationale Anrufer) und nennen Sie den Passcode 8664057. Der Live-Webcast und die archivierte Aufzeichnung können auch auf der Website des Unternehmens abgerufen werden: http://ir.darlingii.com.

Informationen zu Darling Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt und ein führender Produzent von erneuerbarer Energie ist. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit anerkannte Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 15 % der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Produkten mit Mehrwert, wie z. B. grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Logo – mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg