SPÖ-Becher: Beweislage zu Wasserzähler-Kartell verdichtet sich

Kronzeugenantrag von Firma Techem zeigt: Mieter*innen werden betrogen

Wien (OTS/SK) - Wie der „Kurier“ heute berichtete, hat das Tiroler Messtechnik-Unternehmen Techem einen Kronzeugenantrag in den Ermittlungen gegen ein Submetering-Kartell gestellt. SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher sieht sich in ihrem Kampf gegen diese Kartelle bestätigt: „Das ist der de facto Beweis für Millionen-Malversationen an Wohnungsnutzer*innen. Die Untätigkeit der Regierung kostet Menschen gerade in Zeiten extremer Energiekosten Kopf und Kragen.“ ****

Im letzten Bautenausschuss stellte die SPÖ-Wohnbausprecherin einen Antrag, um die Kartellmacht der Submetering-Unternehmen zu brechen. „Die Firmen, die die Messgeräte installieren, sind auch die Firmen, die sie ablesen. Standardisierte Geräte, die eine Entkoppelung von Installations- und Ablesefirmen ermöglichen, könnten den Österreicher*innen insgesamt Millionen ersparen“, erklärt die Abgeordnete. (Schluss) sd/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at