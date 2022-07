SPÖ-Schatz: Nehammer muss Tacheles mit Orbán reden

Termin am Donnerstag darf kein Freundschaftstreffen werden

Wien (OTS/SK) - Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, verlangt von Nehammer klare Worte gegenüber Orbán bei ihrem Treffen am Donnerstag: „Der Kanzler muss Tacheles mit Orbán reden. Der ungarische Ministerpräsident hat am Wochenende nationalsozialistische Diktion verwendet und verbreitet. Als österreichischer Bundeskanzler ist es Nehammers historische Pflicht, Orbán klar mitzuteilen, was davon zu halten ist!“ ****

Schatz schließt sich damit der Forderung des Auschwitz Komitees an, dass Nehammer gegenüber Orbán klare Worte finden müsse und verbietet sich freundschaftliches Gehabe: „Nach Orbáns Aussagen am Wochenende sollte sich der Kanzler jedes freundschaftliche Bild mit ihm ersparen. Der ungarische Ministerpräsident stellt sich von selbst in den tiefsten Schatten der Geschichte, das sollte auch bei diesem Besuch klar spürbar sein.“ (Schluss) sd/lp

