Die Rückkehr der MeinBezirk.at Familienfeste ist geglückt

RegionalMedien Steiermark bieten wieder Spiel und Spaß für die ganze Familie

Es war schön, so viele begeisterte Kinder bei all den verschiedenen Stationen zu sehen. Christoph Hausegger, Geschäftsführer der RegionalMedien Steiermark

Graz (OTS) - Nach zwei Jahren Wartezeit kehren die Event-Klassiker der RegionalMedien Steiermark heuer endlich wieder zurück. In den kommenden Monaten touren die MeinBezirk.at Familienfeste durch die Steiermark. Das erste Event für die ganze Familie fand vergangenen Sonntag in Graz statt.

Die Freude über die Rückkehr der Familienfeste war an diesem Wochenende deutlich spürbar. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ließen es sich rund 1.500 Gäste nicht nehmen, im Grazer Stadtpark beim MeinBezirk.at Familienfest mitzufeiern. Über 30 Spiel- und Bewegungsstationen in Kooperation mit dem Bewegungsland Steiermark lieferten Spaß und Action für Groß und Klein. Neben Spiel und Sport gab es auch ein buntes Programm mit zahlreichen unterschiedlichen Tanz- und Sportvorführungen.

Christoph Hausegger, Geschäftsführer der RegionalMedien Steiermark, besuchte das Event gemeinsam mit seiner Tochter: „ Es war schön, so viele begeisterte Kinder bei all den verschiedenen Stationen zu sehen. “

Um noch viele weitere Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, sind heuer noch drei Termine der MeinBezirk.at Familienfeste geplant. Das nächste MeinBezirk.at Familienfest steht bereits in den Startlöchern: Am 14. August laden die RegionalMedien Steiermark zum Mitfeiern ins Stift Admont ein, am 4. September können Familien am Stubenbergsee feiern und am 2. Oktober geht es rauf auf den Schöckl. Weitere Informationen: meinbezirk.at/familienfest

RegionalMedien Austria: Die RegionalMedien Austria sind mit ihrem breiten Portfolio an digitalen und gedruckten Produkten sowie umfassenden Serviceleistungen ein erfolgreiches österreichweites Medienunternehmen und durch den Fokus auf lokale und regionale Nachrichten einzigartig am heimischen Markt. Mit ihren Marken MeinBezirk.at, BezirksBlätter, Woche, BezirksZeitung sowie BezirksRundSchau und RegionalZeitungen als Kooperationspartner sind die RegionalMedien Austria in jedem Bundesland im Digital- und Printbereich stark verankert. Die Medien der RegionalMedien Gesundheit und der Grazer runden das multimediale Angebot perfekt ab.

