Simmering: Schloss-Führung am 7.8. mit Helga Rauscher

Führungsentgelt: 7 Euro, Anmeldungen: Tel. 0664/57 45 210

Wien (OTS/RK) - Was es mit der Sage von der „Löwenbraut“ und mit der einstigen Tierhaltung im Schloss Neugebäude auf sich hat, erzählt die Kunsthistorikerin Helga Rauscher bei der nächsten Führung durch die Anlage. Die Besichtigung findet am Sonntag, 7. August, statt und geht um 14.00 Uhr beim Haupteingang von Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1) los. Auf dem Areal sind zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, darunter eine „Grotte“ und ein „Ballspiel-Haus“. Organisator dieser Tour ist der „Kulturverein Simmering“. Ab sofort werden Anmeldungen zum Rundgang im Schloss-Gelände angenommen: Telefon 0664/57 45 210 bzw. E-Mail helga.rauscher@aon.at.

Erwachsene bezahlen für die Teilnahme an der Exkursion 7 Euro. Von Kindern (unter 16 Jahre) werden 3 Euro begehrt. Bei der informativen Führung hat das Publikum die aktuellen Corona-Bestimmungen zu beachten. Generell müssen die Teilnehmer*innen in den Innenräumen eigene FFP2-Masken anlegen. Über sonstige Veranstaltungen im Renaissance-Schloss berichtet der „Kulturverein Simmering“ via E-Mail: kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Schloss Neugebäude (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schloss_Neugebäude

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse