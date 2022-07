Neuer Urlaub am Bauernhof Katalog Kärnten

Der neue Katalog von Urlaub am Bauernhof in Kärnten ist da: Gebrauchsanweisung für 100 Urlaubsziele auf einen Blick

Lust auf Entspannung und Erholung? Dann sollte man mit dem brandneuen Katalog von Urlaub am Bauernhof in Kärnten gleich auf Entdeckungsreise gehen. Das Ganzjahresangebot ist reichhaltig und vielfältig: 60 Urlaubsbauernhöfe und 40 Almhütten laden in Kärnten die ganze Familie zum Verweilen und Entspannen ein.

Egal, ob es der erste Urlaub dieser Art ist oder man schon öfters Urlaubsluft am Bauernhof oder auf der Alm geschnuppert hat: nicht nur der Katalog ist neu, sondern auch die Navigation zu Ihrem Wunschziel. Einsteiger und Fortgeschrittene bekommen eine Art Gebrauchsanweisung in die Hand, um noch leichter fündig zu werden. Neben einer allgemeinen Einführung und neun Tipps für einen unvergesslichen Urlaub findet sich auf 76 Seiten ein ausgewähltes Angebot von Urlaub am Bauernhof in Kärnten auf einen Blick, übersichtlich nach geographischen Gesichtspunkten und unterschiedlichen Angebotsgruppen quer durch alle Kärntner Regionen geordnet.

Ob Kinderbauernhof, oder Reiterhof, Vital- oder Biobetrieb, Hütte mit Plumpsklo oder Bergchalet – alles maßgeschneidert für jede Jahreszeit, jeden Geschmack und verfügbares Urlaubsbudget.

Weil Vorfreude noch immer die schönste Freude ist, kann man den Katalog gleich jetzt kostenlos bestellen. Entweder per Mail oder telefonisch.

Als Zugabe gibt es die aktuelle Ausgabe des Magazins „Erleben“: Die mit dem Kärntner Werbepreis Creos ausgezeichnete Gemeinschaftsproduktion von Urlaub am Bauernhof und Genussland Kärnten stellt diesmal Mitgliedsbetriebe vor, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und damit einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der UN-Klimaziele leisten.

Wer seine persönliche Urlaubs-Suchmaschine lieber auf digitalen Plattformen nützt, wird in Sachen Kärntner Bauernhöfe und Almhütten unter www.urlaubambauernhof.com fündig. Dort gibt es auch den Printkatalog zum Durchblättern.

Rückfragen & Kontakt:

Informationen und Pressekontakt:

Edith Sabath-Kerschbaumer

Geschäftsführerin

Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten

Tel.: +43 (0) 463 33 00 99

E-Mail: office @ urlaubambauernhof.com

Link: www.UrlaubamBauernhof.com