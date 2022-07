UIV Urban Innovation Vienna avanciert zur Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien

Wien (OTS/RK) - UIV Urban Innovation Vienna GmbH, ein Tochterunternehmen der Wien Holding, hat in den letzten Jahren eine sowohl strategische wie ökonomisch erfolgreiche Entwicklung durchlaufen. In einem stetig wachsenden Team werden die unterschiedlichsten Zukunftsthemen der Stadttransformation für Städte im Generellen und die Stadt Wien im Speziellen erarbeitet. UIV hilft Metropolen, auf die zukünftigen Herausforderungen im urbanen Raum zu reagieren und geeignete Lösungen und Strategien zu entwickeln. Zahlreiche Projekte werden dabei in unterschiedlichen Themenfeldern betreut, nun werden die UIV-Aktivitäten unter einem erweiterten Markenkern subsummiert: UIV Urban Innovation Vienna GmbH agiert ab sofort als Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien.

Damit werden die vielen Themen, an welchen die Expert*innen der UIV arbeiten, unter die beiden primären urbanen Leitthemen „Klima“ und „Innovation“ gestellt und die strategische Positionierung der Agentur weiter geschärft. Das inhaltliche Portfolio von UIV konnte zuletzt durch den Aufbau von Kompetenz in Bereichen wie „Digitalisierung“, „Gesundheit“ und „Quartiersentwicklung“ noch einmal erweitertet und so neue Kund*innen inner- und außerhalb der Stadt Wien akquiriert werden. Durch die Erweiterung der Marke um „Klima- & Innovationsagentur der Stadt Wien“ wird die Hauptausrichtung der UIV-Tätigkeit besser dargestellt und das Unternehmen für Dritte verständlicher und erklärbar positioniert.

„Als Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien unterstützt die UIV uns aber auch andere Städte national und international dabei, die drängsten urbanen Zukunftsfragen zu beantworten und Metropolen bei ihrem Weg zu einer klimagerechten und innovativen Stadt zu begleiten. Ich freue mich über das nun erweiterte Portfolio und die damit noch bessere Positionierung des hochkompetenten Teams!“, freut sich Wiens Stadtrat für Wirtschaft und Internationales Peter Hanke.

Weiterentwicklung von UIV auch für Wien Holding-Geschäftsführung der „nächste logische Entwicklungsschritt“

Auch für Wien Holding-Geschäftsführer Mag. Oliver Stribl ist diese Entscheidung der nächste konsequente Entwicklungsschritt: „UIV Urban Innovation Vienna GmbH hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Es ist erfolgreich gelungen, die wichtigsten Themenfelder der Stadtentwicklung und -transformation zu besetzen und ein kompetentes, interdisziplinäres Team aus Expert*innen aufzubauen. Die vielen Projekte orientierten sich bislang bereits stetig an den Fragestellungen rund um Nachhaltigkeit und Innovation. Daher ist es folgerichtig der logische Schritt, die Marke mit der Positionierung als Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien weiter zu schärfen“.

Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien wird von UIV umgesetzt

Ergänzend zur Entwicklung des eigenen Markenkerns startet UIV Urban Innovation Vienna GmbH auch mit einem neuen Service, explizit für Wiener Bürger*innen und Wiener Betriebe: Im Auftrag der Stadt Wien wird ein „Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien“ eingerichtet. Dieses Kompetenzzentrum ist eine Beratungsstelle, in der sich die Bürger*innen und Unternehmen kostenfrei und anbieterneutral über die Nutzung erneuerbarer Energieformen informieren können. Das Kompetenzzentrum startet mit seiner Online-Präsenz unter http://erneuerbare-energie.urbaninnovation.at.

Über UIV Urban Innovation Vienna GmbH

UIV Urban Innovation Vienna GmbH ist die Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien. Das Unternehmen unterstützt Städte im Generellen und die Stadt Wien im Speziellen dabei, die drängsten urbanen Zukunftsfragen zu beantworten und Metropolen bei ihrem Weg zu einer klimagerechten und innovativen Stadt zu begleiten. Ein junges, interdisziplinär zusammengestelltes Team arbeitet an maßgeschneiderten Lösungen in den verschiedenen Themenfeldern – angefangen bei der Energiewende, Digitalisierung, Stadtentwicklung, bis hin zu Fragestellungen rund um die zukünftige Mobilität oder besondere Herausforderungen an städtische Quartiere und Immobilienentwicklungen.

Über die Wien Holding GmbH

Die Wien Holding schafft mit ihren zukunftsorientierten und nachhaltigen Projekten „mehr Wien zum Leben“. Der Konzern befindet sich im Eigentum der Stadt Wien und ist auf die vier Geschäftsfelder Kultur, Immobilien, Logistik und Medien ausgerichtet. Die rund 75 Unternehmen sichern den Wirtschaftsstandort, kurbeln das Wirtschaftswachstum an, schaffen Arbeitsplätze und erhöhen damit die Lebensqualität für alle Wiener*innen, 365 Tage im Jahr, zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Günter Kloibhofer

UIV Urban Innovation Vienna GmbH

Prokurist, Abteilungsleiter Controlling & Personal

Telefon: +43 1 4000 84286

E-Mail: kloibhofer @ urbaninnovation.at

www.urbaninnovation.at



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding – Konzernsprecher

Telefon: +43 1 408 25 69 21

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at