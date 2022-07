Das Must-Try für den Sommer: Der exklusive Schlumberger Cheesecake „Sparkling Edition“ by Vienna Marriott Hotel

Das Vienna Marriott Hotel präsentiert anlässlich des National Cheesecake Day die exklusive Cheesecake Sorte „Sparkling Edition“ mit Schlumberger für einen einzigartigen Genuss.

Die Cheesecake Sorte „Sparkling Edition“ mit unserem langjährigen Partner Schlumberger vereint den unvergleichbaren Geschmack unserer American Cheesecakes mit einer feinen, unaufdringlichen Sektnote. Diese Besonderheit gepaart mit Fruchtkomponenten sorgt für leichte Frische an einem heißen Sommertag Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel

Classic American Cheesecake neu interpretiert

Die legendären Cheesecake Variationen, die mit viel Liebe und Leidenschaft in der hauseigenen Patisserie produziert werden, sind im Vienna Marriott Hotel nicht mehr wegzudenken. In Zusammenarbeit mit dem Traditionshaus Schlumberger wurde nun anlässlich des National Cheesecake Day am 30. Juli 2022 die Cheesecake Sorte „Sparkling Edition“ ins Leben gerufen: Die exklusive Cheesecake Kreation besticht neben seiner Honig-Karamell Note mit frischen Früchten, einem Hauch Limette und einem feinen Sekt Gelee, das aus dem exzellenten Original Schlumberger Sparkling Brut hergestellt wurde. Die liebevolle Fusion verspricht ein einzigartiges Geschmackserlebnis sowie einen frischen, prickelnden Genuss am Gaumen.

„ Die Cheesecake Sorte „Sparkling Edition“ mit unserem langjährigen Partner Schlumberger vereint den unvergleichbaren Geschmack unserer American Cheesecakes mit einer feinen, unaufdringlichen Sektnote. Diese Besonderheit gepaart mit Fruchtkomponenten sorgt für leichte Frische an einem heißen Sommertag .“, ist Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel, überzeugt.

Süßer Genuss im Garten Café oder nach Hause geliefert

Ab Samstag, 30. Juli 2022, ist die neue Cheesecake Sorte bis Ende September im Garten Café des Vienna Marriott Hotel erhältlich. Zu jeder Stückbestellung gibt es von 30. Juli bis inklusive 7. August 2022 ein Glas Original Schlumberger Sparkling Brut kostenfrei dazu. Ein ganzer Cheesecake kann 2 Tage im Voraus zur Abholung oder Lieferung (gegen Aufpreis) im Marriott Gutscheinshop unter 01 515 18 6800 oder gutscheinshop@marriotthotels.com bestellt werden. Im Preis von 69 Euro ist eine Flasche Original Schlumberger Sparkling Brut zum Anstoßen inkludiert.

Anfragen & Reservierungen

Vienna Marriott Hotel Gutscheinshop

Parkring 12a, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 10 – 18 Uhr (außer an Feiertagen)

Telefon: +43 (0)1 515 18 6800

E-mail: gutscheinshop@marriotthotels.com

Website: www.gutscheinshop.at

Cheesecake nach Hause bestellen Jetzt anfragen

Rückfragen & Kontakt:

Natalie Spitzer

Social Media & Content Specialist, Vienna Marriott Hotel

E-Mail: natalie.spitzer @ marriott.com

Telefon: +43 (0)676 842 582 406