7. Bezirk: „Trio Infernal“ am 27.7. im Spittelberg-Theater

Karten: Tel. 526 13 85, E-Mail tickets@theateramspittelberg.at

Wien (OTS/RK) - Wie eh und je wartet das „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) heuer wieder mit einem vielfältigen Sommer-Programm auf. Noch bis Freitag, 30. September, erfreut das Publikum eine feine Mischung aus Weltmusik, Wienerliedern, Popklängen, Vokaldarbietungen, Kleinkunst, Comedy und Kinder-Theater. Heute, Dienstag, tritt das Ensemble „BasBariTenori“ ab 19.30 Uhr auf. Die 4 Künstler tragen althergebrachte Musik und Texte der Burgenländischen Kroaten auf zeitgemäße Art vor. Eintritt: 25 Euro. Am Mittwoch, 27. Juli, ist ab 19.30 Uhr die Musik-Gruppe „Christian Bakanic‘s ‚Trio Infernal‘, feat. Paula Barembuem“ im „Theater am Spittelberg“ zu Gast. Die aus Buenos Aires stammende Paula Barembuem ist bekannt als Tango-Sängerin der Extraklasse. Mit 3 famosen Instrumentalisten interpretiert die Künstlerin packende Kompositionen von Astor Piazzolla und weiterer Tonsetzer. Dieser Abend hat das Motto „Ein kreativer Tanz mit dem Tango“. Das „Trio Infernal“ besteht aus Christian Bakanic (Akkordeon, Keyboard), Christian Wendt (Bass) und Jörg Haberl (Trommeln). Karten für das reizvolle Tango-Konzert kosten 25 Euro. Weitere Informationen und Eintrittskarten-Reservierungen: Telefon 526 13 85 und E-Mail tickets@theateramspittelberg.at.

„Russisch-jüdisches Kabarett“, umrahmt mit passender „Muzik“, steht am Donnerstag, 28. Juli, auf dem abwechslungsreichen Spielplan des „Theaters am Spittelberg“. Aliosha Biz (Gesang und Geige) und Alexander Shevchenko (Akkordeon) pflegen unter dem Titel „Der Fiddler ohne Ruf“ schmunzelnd den „politisch inkorrekten, slawischen und jüdischen Humor“. Die amüsante Aufführung fängt um 19.30 Uhr an. Der Kartenpreis beträgt 25 Euro.

Zusammengestellt hat das sommerliche Programm die verdiente Direktorin des „Theaters am Spittelberg“, Nuschin Vossoughi. Besucher*innen der Bühne sollen die geltenden Corona-Regeln beachten. Genaue Angaben über alle Vorstellungen im Internet: www.theateramspittelberg.at.

Allgemeine Informationen:

