„Natur im Garten“ Gartentipp: Tränken für durstige Vögel aufstellen

Saubere Tränken mit frischem Wasser finden sich in jedem Haushalt

St. Pölten (OTS/NLK) - Lebenspendendes Nass ist besonders in der Hitze dieser Tage bei allen Lebewesen stark gefragt. Natürliche Wasserstellen wie Tümpel oder Naturteiche sind rar, vielerorts sind kleinere Wasserstellen, die sich durch Regen füllen, ausgetrocknet. Gerade im städtischen Umfeld fehlt es an Trinkmöglichkeiten für unsere Nützlinge. Die Hitzewelle macht unseren Gartentieren ordentlich zu schaffen. Saubere Tränken mit frischem Wasser für Vogel, Igel & Co sind im Garten, oder auf Balkon und Terrasse rasch und einfach aufgestellt, leicht zu warten und helfen unseren Nützlingen die Hitze des Sommers zu überstehen.

„Vögel besitzen keine Schweißdrüsen und schwitzen daher nicht. Trotzdem müssen die Tiere täglich mehrmals Wasser zu sich nehmen, denn vor allem Körnerfresser wie Buchfink, Haussperling, Grünfink oder Kernbeißer können die benötigte Flüssigkeit nicht über die Nahrung aufnehmen“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“.

Ein Blumentopfuntersetzer, eine flache Keramikschüssel oder ein alter Suppenteller - eine geeignete Vogeltränke ist rasch in jedem Haushalt gefunden. Das Behältnis sollte eine Tiefe von 2,5 bis 10 cm und einen rauen Boden haben, damit die Tiere Halt finden und nicht rutschen. Auf die Optik legen Vogel & Co keinen Wert, essenziell ist viel mehr die tägliche Befüllung mit frischem, klarem Wasser. Um der Vermehrung von Krankheitserregern vorzubeugen ist es sehr wichtig, die Schalen zumindest wöchentlich mit kochendem Wasser und einer Bürste zu reinigen. Alternativ können auch zwei geeignete Gefäße abwechselnd verwendet werden. Stellen Sie die jeweils leere Tränke für 24 Stunden in die pralle Sonne, damit etwaige Krankheitserreger absterben. Die seit 2012 bei Grünfinken beobachtete Vogelkrankheit Trichomoniasis (einzellige Parasiten) kann sich über unsaubere Futterstellen und Vogeltränken leicht verbreiten. Seit ihrem Auftreten haben sich die Grünfinken-Bestände mehr als halbiert. Die Einhaltung von Hygienemaßnahmen ist deshalb äußerst ernst zu nehmen, damit sich gut gemeinte Hilfe nicht ins Gegenteil verkehrt.

Damit Vögel vor Katzen sicher sind, sollte die Tränke in der Nähe von Sträuchern, Hecken oder Bäumen platziert werden. Von dort aus können die Vögel Ausschau halten oder sich bei drohender Gefahr rasch ins schützende Geäst flüchten. Viele Vogelarten schätzen es, wenn die Schüssel am Boden steht. Dann sollte der Platz frei und übersichtlich sein, damit sich Katzen nicht unbemerkt anschleichen können.

Veranstaltungstipps von „Natur im Garten“ für Privatgärtnerinnen und -gärtner: Webinar „Gartentipp des Tages“ Mittwoch, 03.08.2022, 18:00 Uhr (online): Vogelschutz im Garten: Glasscheiben vogelsicher machen; Teilnahme kostenlos;

Seminar: Naturgärten planen und gestalten

Samstag, 17.09.2022 von 10:00 bis 16:30 in 3430 Tulln an der Donau (TU); Kosten: € 39,-- (Für „Die Garten Tulln“ SaisonkartenbesitzerInnen € 32,--); Anmeldung erforderlich;

Details zu den Seminaren und mehr Informationen zu Vorträgen, zur Anmeldung für Seminare bzw. zu Fragen rund um die ökologische Bewirtschaftung im Garten: „Natur im Garten“ Telefon +43 (0)2742/74 333, gartentelefon @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at

Weiter Informationen: Mag. Franz X. Hebenstreit, Pressesprecher „Natur im Garten“, +43 2272/619 60 157, franz.hebenstreit @ naturimgarten.at

