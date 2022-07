IFA startet mit neuem Investment in Wien

Wien (OTS) -

IFA startet das 490. IFA Bauherrenmodell für private Anleger:innen

Geförderter Wohnbau ermöglicht wertbeständige Kapitalanlage mit inflationsgeschützter Rendite

Hohe Nachfrage: In den ersten Monaten des Jahres 2022 hat IFA bereits drei Projekte mit einem Gesamtinvestment von rund 53 Mio. Euro platziert

Drei Immobilieninvestments hat IFA in diesem Jahr zu 100% platziert, nun geht ein neues Investment in Wien an den Start. Die „Breitenleer Straße 248“ ist das 490. Bauherrenmodell, das der Marktführer IFA anbietet. Das Gesamtinvestment dieses geförderten Wohnbauprojekts in 1220 Wien beträgt 19,7 Mio. Euro, die Mindestbeteiligung liegt bei rund 120.000 Euro. Ein Einstieg ist bereits ab einer Eigenkapitalinvestition von 10.500 Euro p.a. über vier Jahre möglich. Alternativ zu einer langfristigen Vermietung ist bei diesem Investment ein Verwertungs-Szenario möglich, bei dem die Anleger:innen direkt vom Wertsteigerungspotenzial des Objekts profitieren können. Nach Erreichung des steuerlichen Totalgewinns und vollständiger Rückführung des geförderten Landesdarlehens ist dabei – auf Mehrheitsbeschluss der Anleger:innen – ein Verkauf von Wohnungen bzw. der Verkauf der gesamten Liegenschaft möglich.

„Ein solches Bauherrenmodell mit Verwertungs-Szenario ermöglichen wir in diesem Jahr schon das zweite Mal, denn es ist vor allem hinsichtlich der Preisdynamik von Immobilien eine wirklich interessante Option“, so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG. „Anleger:innen genießen alle bekannten Vorteile eines Bauherrenmodells und haben zudem die Möglichkeit, von der Wertsteigerungsdynamik am Immobilienmarkt zu profitieren. Die Nachfrage nach Wohnbauinvestments ist groß. In diesem Jahr hat IFA bereits drei Bauherrenmodelle mit einem Gesamtinvestment von rund 53 Mio. Euro platziert.“

In der Breitenleer Straße 248 im 22. Wiener Gemeindebezirk entstehen in nachgefragter Stadtrandlage 45 hochwertige und leistbare Neubauwohnungen im geförderten Wohnbau. Anleger:innen beteiligen sich über ein IFA Bauherrenmodell (KG Modell), bei dem der Anteil der Anleger:innen im Firmenbuch, die Kommanditgesellschaft im Grundbuch eingetragen wird. Investor:innen profitieren von langfristig stabilen Mieteinnahmen, der Sicherheit des gemeinsamen Mietenpools und darüber hinaus von steuerlicher Optimierung, Förderung und begünstigter Abschreibung.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at.

Daten & Fakten: „Breitenleer Straße 248“

Standort: Breitenleer Straße 248, 1220 Wien

Wohnungen: 45 Neubauwohnungen, fast alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon

27 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 19,7 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (KG-Modell) mit Grundbucheigentum der Kommanditgesellschaft und persönlichem Eintrag der Investor:innen im Firmenbuch

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2025

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investor:innen bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investor:innen haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anleger:innen dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

