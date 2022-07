Schnelle digitale Geschäftsergebnisse mit Low-Code-Automatisierung und Partner Services in Europa

Frankfurt A.M. (ots/PRNewswire) - Appian veröffentlicht neuen Infobrief mit Best Practices, Use Cases und wichtigen Geschäftsergebnissen

Appian (NASDAQ: APPN) informiert darüber, dass Low-Code zunehmend als Technologie zur schnellen Verbesserung und Optimierung von Geschäftsprozessen durch Digitalisierung und Automatisierung eingesetzt wird. Laut interner Daten von Appian ist die Nachfrage nach zertifizierten Low-Code-Anwendern in den vergangenen Jahren um 75 bis 100 Prozent gestiegen. Angesichts dieser steigenden Nachfrage hat Appian sein globales Partnerprogramm erweitert und neue Angebote eingeführt. Diese helfen Partnern dabei und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen sowie ihre Kunden bei der Umsetzung derer Strategie zur digitalen Transformation zu unterstützen.

„Unsere Beratungs- und Lieferkapazitäten haben eine gemeinsame Schnittstelle", sagt Matthias Leybold, PwC-Partner für Cloud Intelligence und Analytics. „Wir beraten und entwickeln gemeinsam Lösungen für Kunden, indem wir die relevanten Branchenexperten, Berater, Entwickler und Appian-Experten von PwC zusammenbringen. Damit bieten wir die Bandbreite und den Umfang, die für eine erfolgreiche Unternehmenstransformation notwendig sind."

Das Appian Partnerprogramm ermöglicht registrierten Anwendern den Zugang zu einer erweiterten Palette von Funktionen und kontinuierlichen Erweiterungen der Appian Low-Code-Plattform. Darüber hinaus bietet Appian seinen Partner und Kunden weitere nachfolgende Vorteile:

Kostenloser Zugang zur Appian Community Edition

Möglichkeiten, Appian-Zertifizierungen nach bestimmten Rollen zu absolvieren und Appian Pro Badges zu erwerben

Personalisierter Appian-Lernpfad mit Präsenz- und Online-Kursen für verschiedene Aufgabenbereiche

Reshma Nuggehally, Managing Director, BPM und LCNC Lead bei Accenture kommentiert: „Mit dem Fokus auf die komprimierte Transformation ist unsere Fähigkeit, die End-to-End-Transformation mit Branchen- und Technologieexpertise, Innovation und Vendor Management zu begleiten, von strategischer Bedeutung für die Kunden-Skalierung auf der Appian Plattform."

„Unsere Beziehungen zu unseren strategischen globalen Partnern sind sehr eng", sagt Marc Wilson, Chief Partner Officer bei Appian. „Appian Partner investieren langfristig. Das bedeutet, dass unsere gemeinsamen Kunden kontinuierliche Innovationen erhalten. Das gilt für das Produkt selbst als auch für die Art und Weise, wie es bereitgestellt wird, und wie es den Kundenbedürfnissen am besten entspricht."

Kürzlich hat Appian IDC mit einem IDC Infobrief beauftragt, der die Rolle von Servicepartnern bei der Umsetzung der digitalen Unternehmenstransformation durch Low-Code-Automatisierung analysiert. Der IDC Infobrief „How Low-Code Automation and Partner Services Are Accelerating Digital Business Outcomes in Europe" (IDC #EUR148200421, März 2022) basiert auf ausführlichen Interviews mit Accenture und PwC. Er untersucht, warum Kunden mit ihnen und Appian zusammenarbeiten, um geschäftliche Herausforderungen und Chancen zu bewältigen. Dieser enthält auch Case Studies über partnergesteuerte Geschäftsumwandlungen mit der Appian Low-Code-Plattform.

„Low-Code vereinfacht und beschleunigt die App-Erstellung. Zu beachten ist, dass eine echte Transformation auf Unternehmensebene komplex ist", sagt John O'Brien von IDC. „Organisationen brauchen professionelle Unterstützung, um alle Aspekte wie Strategie, Fähigkeiten, Rationalisierung des IT-Portfolios und den Aufbau von Kompetenzzentren zu verbinden. Im Zusammenspiel schaffen sie langfristig einen maximalen Wert für das gesamte Unternehmen."

Den vollständigen IDC Infobrief können Sie hier herunterladen. Der Infobrief zeigt, wie Low-Code und Appian Partner und Unternehmen in Europa bei der digitalen Transformation unterstützen.

Über Appian

Appian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden – Process Mining + Workflow + Automation – in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.

