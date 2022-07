„Frauenpolitik im Krisenmodus“, 29. Juli 2022, 08:30 Uhr, Zoom

Frauenring und Allianz GewaltFREI Leben zur aktuellen Situation und zum Schweigen der Politik

Wien (OTS) - „Wir erleben aktuell eine Kumulation an Krisen, die insbesondere Frauen überproportional häufig trifft und sie in ökonomische Schwierigkeiten und Abhängigkeiten bringt. Auch eine massive Zunahme von Gewalt, gipfelnd in Frauenmorden, lässt sich feststellen. Dazu kommt ein sehr frauenverachtendes Bild in Österreich, messbar an gelebtem Sexismus, Diskussionen rund um reproduktive Rechte und die laufende #metoo Debatte in der Arbeitswelt“, kritisiert Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes.

„Viele offene Baustellen, wie die nicht vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention, mangelnde budgetäre Mittel für Frauen, Gleichstellung und den Gewaltschutz, sowie das Schweigen der Politik, besonders zu den bereits 20. mutmaßlichen #femiziden des Jahres 2022, machen uns mehr als betroffen,“ so Klaudia Frieben.

Der Österreichische Frauenring und die Allianz GewaltFREI leben laden zu einer Online-Pressekonferenz um die dringendsten Fragen wieder zu stellen, unsere Anliegen und Forderungen zu präsentieren und die Politik zum Handeln aufzufordern.

Ihre Gesprächspartnerinnen

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes

Mag.a Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser

Rosa Logar, MA, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie

Medienvertreter*innen und Interessierte sind herzlich eingeladen!

Zoom-Link zur Pressekonferenz, 29. Juli 2022, 8.30 Uhr

