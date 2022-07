AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besichtigt Römerboot in Melk

Melker Pioniere unterstützen Forschungsprojekt

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 28. Juli 2022, besichtigt Verteidigungsministerin Tanner in Melk den Nachbau eines spätantiken Militärpatrouillenboots aus der Römerzeit, das von Deutschland über Österreich bis ins Schwarze Meer fährt. Melker Pioniere unterstützen die Fahrt des Holzschiffes am österreichischen Abschnitt der Donau.

Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 27. Juli 2022, 17:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at, verpflichtend.

Ablauf:

11:00 Uhr: Einweisung in das Römerboot „Danuvina Alacris“ und römische Melk

11:30 Uhr: Fahrt auf der Donau im Raum Melk

12:30 Uhr: Mittagessen auf Einladung des Kulturvereins Melk im Pionierhafen, Verabschiedung der „Danuvina Alacris“ nach Mautern

13.30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort:

28. Juli 2022 ab 10.30 Uhr; Treffpunkt am Pionierhafen in 3390 Melk

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer