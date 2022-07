TPA Steuerberatung holt ESG-Expertin Eva Aschauer an Bord

Ich freue mich, dass TPA mit Eva Aschauer eine fachlich höchst kompetente Leiterin für unser ESG-Team gefunden hat. Mit der umfangreichen Expertise können wir Unternehmen perfekt bei allen ESG-Themen begleiten. In Zeiten steigender Zinsen ist dies ein nicht zu unterschätzendes Thema gerade auch in den Gesprächen mit der Hausbank. Mit ihrem Bankhintergrund ist Eva Aschauer daher auch in dieser Hinsicht eine perfekte Ergänzung für unser Team. Karin Fuhrmann, Partnerin TPA Steuerberatung

Wien (OTS) - Eva Aschauer (42) ist seit 15. Juli Advisory Partnerin bei TPA und leitet das mehrköpfige ESG-Team. Das international tätige Beratungsunternehmen hat sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben und baut mit Aufnahme der ESG-Expertin seine Dienstleistungen gruppenweit aus.

Eva Aschauer wird gemeinsam mit ihrem Team die ganzheitliche ESG-Strategie von TPA auf internationaler Ebene weiterentwickeln und umsetzen. Die erfahrene Bankerin verfügt über mehrjährige Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit und gilt in der Branche als ausgewiesene ESG- und EU-Taxonomie-Expertin – insbesondere hinsichtlich Finanzierungen und der Immobilienbranche.

Mit dem personellen Neuzugang erweitert das Unternehmen seinen Fokus auf ESG, Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie-Beratung. Konkret bietet TPA Unterstützung bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten nach diversen Standards, ESG-Rating-Themenstellungen, ESG-Due Diligence, Fragen zur EU-Taxonomie, Green-, Sustainable- und Social Finance sowie bei regulatorischen und kapitalmarktrelevanten ESG-Themen.

TPA Partnerin und Immobilien-Expertin Karin Fuhrmann zum Neuzugang: „ Ich freue mich, dass TPA mit Eva Aschauer eine fachlich höchst kompetente Leiterin für unser ESG-Team gefunden hat. Mit der umfangreichen Expertise können wir Unternehmen perfekt bei allen ESG-Themen begleiten. In Zeiten steigender Zinsen ist dies ein nicht zu unterschätzendes Thema gerade auch in den Gesprächen mit der Hausbank. Mit ihrem Bankhintergrund ist Eva Aschauer daher auch in dieser Hinsicht eine perfekte Ergänzung für unser Team. "

Bevor sie bei TPA startete, war Eva Aschauer zehn Jahre Leiterin des großvolumigen österreichischen Immobilienfinanzierungsgeschäftes der Raiffeisen Bank International AG (RBI). In der RBI war sie Gründungsmitglied einer bankinternen Task Force zu Sustainable bzw. Green Finance. Die Betriebswirtin hat verschiedene Ausbildungen zu GRI- sowie CSRD-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung absolviert. Bei ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) ist sie Consultant und EU-Taxonomy Advisor. Außerdem ist sie Mitglied bei der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Die gebürtige Oberösterreicherin studierte internationale Betriebswirtschaft in Wien und in Paris. Ihre berufliche Laufbahn startete sie in London bei der Umdasch-Gruppe (Doka Schalungstechnik). Anschließend wechselte sie nach Wien zur Immorent AG (Internationales Immobilienleasing) und in weiterer Folge zur Raiffeisen Zentralbank AG bzw. Raiffeisen Bank International AG.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: https://www.tpa-group.at und https://www.tpa-group.com



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at