Popfest Wien kehrt diesen Donnerstag zurück auf den Karlsplatz - Seebühneneröffnung mit Kerosin95, Euroteuro, Friedberg und W1ZE

28. bis 31. Juli am und rund um den Karlsplatz - aktueller und diverser heimischer Pop mit mehr als 50 Acts und neuen Locations sowie Formaten

Wien (OTS) - Diesen Donnerstag startet die 13. Festivalausgabe wieder in vollem Umfang am Wiener Karlsplatz.



Das Programm im Überblick

Donnerstag, 28. Juli

17.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Lituation

18.00 – 18.30 Ambient Pop-Up: Voyage Futur I

18.30 – 23.00 Seebühne: Kerosin95 – Euroteuro – Friedberg – W1ZE

18.30 – 22.00 Künstlerhaus Factory / Vinylograph Live Cutting Sessions: STSK feat. Ernst Lima, KeKe, SOIA, Bex, Skofi

23.00 – 02.00 TU Prechtlsaal: Gina Disobey – Adaolisa – Brenk Sinatra

ab 23.00 Club U: Sonic Resistance

Freitag, 29. Juli

16.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: 3gga

17.00 – 23.00 Seebühne: XING – Kamp – Crack Ignaz – Ebow – salute

18.00 – 18.30 Ambient Pop-Up: Voyage Futur II

18.30 – 22.00 Künstlerhaus Factory / Vinylograph Live Cutting Sessions: FARCE feat. Sakura & ANTHEA

22.00 – 02.00 TU Prechtlsaal: Conny Frischauf – Abu Gabi – Jung An Tagen – Tina 303

22.30 – 02.30 TU Ella Briggs Saal: Earl Mobley – Liz Metta – Radian – ZINN

ab 23.00 Club U: A Party Called Jack

Samstag, 30. Juli

16.00 – 22.00 Open Air Soundsystem: Femme DMC

17.00 – 23.00 Seebühne: doppelfinger – Aze – DIVES – Clara Luzia – FARCE

18.00 – 18.30 Ambient Pop-Up: Voyage Futur III

18.30 – 22.00 Künstlerhaus Factory / Vinylograph Live Cutting Sessions: Katharina Ernst feat. Alen & Nenad Sinkauz

23.00 – 02.00 TU-Prechtlsaal: Zion Flex – ANTHEA – Kenji Araki

23.30 – 02.30 TU-Ella Briggs Saal: Lan Rex – Bipolar Feminin – Schapka

ab 23.00 Club U: Rhinoplasty

Sonntag, 31. Juli

16.00 – 20.00 Karlsgarten Soundpicknick: Katharina Seidler & Gerhard Stöger – Tony Renaissance – Mala Herba

21.00 – 00.00 Karlskirche: Sophia Blenda – Rojin Sharafi&Dagmar Schürrer – Cid Rim

Rahmenprogramm in Kooperation mit mica – Music Austria, presented by Wirtschaftsagentur Wien

Do 28.7. – Sa 30.7. Club U, „to speak and to thrive and to live“ (Tonica Hunter, Installation); Eröffnung Do 16.00

Fr 29.7. 13.00-17.00 Club U: Workshop „Flying Wires Synthesizer“

Fr 29.7. 13.00-17.00 TU Ella Briggs Saal: Workshop Tontechnik

Sa 30.7. 15.00-17.00 Club U: Afternoon w/Missy Magazine (Vortrag & Panel)

Ausführliche Programmtexte und Foto-Downloads auf www.popfest.at

Covid-Informationen

Über die aktuell geltenden COVID19-Sicherheitsmaßnahmen bei den jeweiligen Konzertlocations informiert das Popfest Wien kurzfristig via Social Media und auf seiner Website. Insbesondere in Innenräumen empfiehlt das Popfest das Tragen einer FFP2-Maske.

