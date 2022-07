ONE ROCK CAPITAL PARTNERS SCHLIESST ERWERB VON PREFERE RESINS AB

New York (ots/PRNewswire) - One Rock Capital Partners, LLC („One Rock"), gab heute bekannt, dass eines seiner verbundenen Unternehmen die zuvor angekündigte Übernahme der Prefere Resins Group („Prefere" oder das „Unternehmen") von Silverfleet Capital erfolgreich abgeschlossen hat.

Prefere ist ein europaweit führender Anbieter von Klebstoffharzen und -formulierungen, die für Holzwerkstoffe und Dämmstoffe, industrielle Anwendungen und andere Spezialmaterialien verwendet werden. Prefere ist auch ein Vorreiter bei der Umstellung auf biobasierte nachhaltige Harztechnologien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Erkner, Deutschland, und beschäftigt weltweit über 600 Mitarbeiter in einer Reihe von Produktions-, Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.

„Preferes Engagement für Produktinnovationen und die Verpflichtung gegenüber seinen Kunden unterstreichen seine Position als Marktführer in der Klebstoffindustrie", sagte Michael T. Koike, Partner bei One Rock. „Wir freuen uns darauf, weiterhin mit dem Management zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens voranzutreiben und das Potenzial des Unternehmens weiter zu maximieren

Elmar Boeke, Vorstandsvorsitzender von Prefere, fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit One Rock. Indem wir die Branchen- und Betriebserfahrung von One Rock nutzen, um Preferes Portfolio an hochwertigen Produkten zu erweitern, können wir unseren Kunden weiterhin einen differenzierten Mehrwert bieten"

Latham & Watkins, LLP fungierte als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Transaktion.

ÜBER ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock tätigt kontrollierende Investitionen in Unternehmen mit Wachstums- und operativem Verbesserungspotenzial. Dabei wird ein rigoroser Ansatz verfolgt, bei dem sehr erfahrene operative Partner eingesetzt werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu identifizieren, zu erwerben und zu verbessern. Durch die Beteiligung dieser operativen Partner ist One Rock in der Lage, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und Akquisitionen und Investitionen in allen Arten von Situationen, unabhängig von ihrer Komplexität, zu tätigen. One Rock arbeitet mit der Unternehmensleitung und den operativen Partnern zusammen, um einen umfassenden Geschäftsplan zu entwickeln, der sich auf das Wachstum des Unternehmens und dessen Rentabilität konzentriert, um den langfristigen Wert zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerockcapital.com.

pro-onerock @ prosek.com

Rückfragen & Kontakt:

PRESSEKONTAKT

Hallie Erlich

Prosek Partner

pro-onerock @ prosek.com