Oö. Volksblatt: "Noch ein Stresstest" (von Manfred MAURER)

Ausgabe vom 26. Juli 2022

Linz (OTS) - Auch wenn gerade Gas durch Nord Stream 1 fließt, bleibt der vorige Woche präsentierte Notfallplan der EU-Kommission brandaktuell. Russland ist kein verlässlicher Partner mehr, Gas zu sparen also Gebot der Stunde. Und zwar in ganz Europa. Doch da beginnt das Problem: Einige EU-Länder sehen mangels Abhängigkeit von Putins Gas nicht ein, warum sie, vielleicht sogar unter Zwang, zum Sparziel beitragen sollen. Schließlich sind es die Deutschen und Österreicher, die sich fahrlässig in diese energiepolitische Geiselhaft begeben haben. Sollen sie also selber schauen, wie sie dem Schlamassel entkommen!

Die europäische Solidarität durchläuft offenbar gerade wieder einen Stresstest. Bei der Gelegenheit seien die Südstaaten an ein seit sieben Jahren laufendes Solidaritätsprogramm erinnert. Die hohe Inflation ist zwar großteils, aber nicht nur dem Ukraine-Krieg geschuldet. Sie ist auch Folge der Anleihenkäufe und Niedrigstzinsen, mit denen die EZB hochverschuldete auf Kosten besser haushaltender Staaten de facto subventioniert. Zum Beispiel über Zinsertragsverluste der Sparer.

Diese Form von (ebenfalls erzwungener) Solidarität mit Staaten, die fahrlässig in die Schuldenfalle tappten, sollten Griechen, Italiener oder Spanier nicht vergessen, wenn jetzt Gassparsolidarität angesagt ist.

