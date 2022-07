Vitalwelt-Imagefilm wird mit Signum Laudis in Gold ausgezeichnet

Es sind die Erinnerungen an die schöne Zeit im Urlaub, die uns zum Träumen einladen. Unser Imagefilm lässt uns wieder an die Unbeschwertheit denken und bündelt diese Emotionen in Bildern.“ Mag. (FH) Philipp Haas 1/3

Die Gäste haben mit dem Imagevideo schon eine gute Vorstellung davon, was ihnen im Urlaub geboten wird.“ Dir. Mag. Patrick Hochhauser 2/3

Bei der allerersten Einreichung beim Werbe Grand Prix mit Gold belohnt zu werden, macht uns als Tourismusverband sehr stolz! KR Manfred Stroissmüller 3/3

Bad Schallerbach (OTS) - Zum bereits 35. Mal ist 2022 der renommierte T.A.I. Werbe Grand Prix über die Bühne gegangen. Die Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach wurde dabei für ihren Imagefilm mit einem „Signum Laudis in Gold“ ausgezeichnet.

Der Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach erhielt für das Imagevideo „Vitalwelt. Natürlich und G’sund“ in der Kategorie TV‐ und Kino‐Spots, Imagefilme „Signum Laudis in Gold” in der Publikumsbewertung. Für die zwei Drucksorten „Pauschalangebote” und „#deinsommerindervitalwelt“ wurden der Vitalwelt in der Kategorie „Kataloge & Prospekte Destinationen” vom Publikum als auch von der Jury eine belobende Anerkennung zuerkannt.

„Es sind die Erinnerungen an die schöne Zeit im Urlaub, die uns zum Träumen einladen. Unser Imagefilm lässt uns wieder an die Unbeschwertheit denken und bündelt diese Emotionen in Bildern.“ Mag. (FH) Philipp Haas, Geschäftsführer Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach

Verbunden und vereint durch regionstypische Elemente wird ein stimmiger Zeitraffer durch einen Urlaub in den sieben Orten der Urlaubsregion Vitalwelt präsentiert. Dynamisch, frisch, unaufgeregt edel – eine Darstellung der Region, die Genre-übergreifend einen Blick auf das Wesentliche, das atemraubende Schöne erlaubt. Eine Komposition aus Wort, Bild und Musik, die stimmungsvoll Träume und tiefgehegte Wünsche weckt – die im hektischen Alltag oft zurückgedrängt werden.

Ein besonderer Dank gebührt move x production allen voran Alois Zauner für die kreative Umsetzung unserer Ideen, sowie dem Team des EurothermenResorts Bad Schallerbach und dem Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach. Dir. Mag. Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der Eurothermen ist überzeugt, dass von den Synergien die das EurothermenResort Bad Schallerbach und die Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach für Werbemaßnahmen wie das Imagevideo nutzen, vor allem die Urlaubsgäste profitieren: „Die Gäste haben mit dem Imagevideo schon eine gute Vorstellung davon, was ihnen im Urlaub geboten wird.“

Die Preisveranstaltung der Tourismuswirtschaft Austria International (T.A.I.) kürt jedes Jahr die besten touristischen Werbemittel im deutschsprachigen Raum in den Kategorien Print, Web und Radio/TV-Spots. „Bei der allerersten Einreichung beim Werbe Grand Prix mit Gold belohnt zu werden, macht uns als Tourismusverband sehr stolz!“, so Aufsichtsratsvorsitzender KR Manfred Stroissmüller über sein Team.

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach

Sarah Holzer | holzer @ vitalwelt.at