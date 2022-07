360° JournalistInnen Traineeship der Wiener Zeitung Mediengruppe startet ab Oktober für ein Jahr

Junge JournalistInnen und MedienmacherInnen lernen und arbeiten 12 Monate als Trainees bei der Wiener Zeitung Mediengruppe und ihren Partnern.

Wien (OTS) - Die Bewerbungsphase für das 360° JournalistInnen Traineeship ist gestartet. Bis 07.08. können sich InteressentInnen unter www.traineeship.at bewerben. Die Trainees werden nach dem Journalisten Kollektivvertrag für 12 Monaten befristet angestellt. Das Gehalt liegt bei 2.476 € brutto.

Der dritte Durchgang des Programmes kombiniert, wie auch die beiden Durchgänge zuvor, Journalismus und sämtliche andere Bereiche des Mediengeschäfts, wie PR und Content Production. MitarbeiterInnen der Wiener Zeitung Mediengruppe, der Partner und Branchenexpertinnen bringen Inhalte mittels Trainings on the Job und Workshops in Kleingruppen näher.

Die Inhalte reichen von journalistischer Recherche, multimedialem Storytelling, Medienrecht, Medienökonomie, Marketing & Sales, Betriebswirtschaft, Finanzierung & Controlling über Innovations- und Projektmanagement. Begleitet wird das von einem intensiven Mentoring- und Coaching-Konzept durch MitarbeiterInnen der Wiener Zeitung Mediengruppe und der Partner.

Die Partner sind im Medienbereich wieder der Brutkasten und Dossier; neu hinzu kommt dieses Mal die Kleine Zeitung. Im Bildungsbereich kooperiert die Wiener Zeitung Mediengruppe mit der Österreichischen Medienakademie und der Fachhochschule St. Pölten.

Das Programm:

In 12 Monaten arbeiten und lernen die Trainees in drei Medienhäusern. Die ersten vier Monate finden bei der Wiener Zeitung Mediengruppe statt; dort steigen die Trainees nach zwei Wochen Onboarding und Workshops direkt in die Arbeit in der Redaktion, Content Production und dem Marketing & Sales ein.

In den darauffolgenden zwei Stationen arbeiten die Trainees je vier Monate für Brutkasten, Dossier und Kleine Zeitung in unterschiedlicher Konstellation. Dort erfolgen weitere Trainings on the Job mit dem Fokus investigative- und Datenrecherche, Video- und Podcast-Produktion, Lokaljournalismus und Social Media Journalismus.

Martin Fleischhacker, Geschäftsführer der Wiener Zeitung Mediengruppe: „Mit dem 360° JournalistInnen Traineeship wollen wir JungjournalistInnen und MedienmacherInnen in der Entwicklung des eigenen Profils unterstützen und den Medienstandort Österreich langfristig stärken. Mit der Kleine Zeitung, Dossier und Brutkasten haben wir starke Medienpartner, die uns dabei helfen die Trainees journalistisch auszubilden. Und wir freuen uns, dass wir das Programm unter laufender Weiterentwicklung auf 12 Monate ausweiten konnten.“



Das sagen unsere Partner:

Dossier: "Als unabhängige und gemeinnützige Redaktion betreiben wir seit 2012 investigativen und Datenjournalismus", sagt DOSSIER-Chefredakteur Florian Skrabal. "Die Förderung des journalistischen Nachwuchses ist Teil unserer Gründungsidee. Darum freut uns die Kooperation im Rahmen des 360° JournalistInnen Traineeships."

Brutkasten: „Konstruktiver Journalismus, der relevante Themen von allen Blickwinkeln beleuchtet ist in herausfordernden Zeiten eine besonders wichtige Stütze für Gesellschaft und Wirtschaft. Dem brutkasten ist es ein großes Anliegen, nicht nur laufend die Kompetenzen der eigenen Redaktion zu schärfen und auszubauen, sondern das Wissen und Können auch an die nächste Generation weiterzugeben. Das 360° JournalistInnen Traineeship gemeinsam mit der Wiener Zeitung Mediengruppe ist dafür der perfekte Rahmen und wir sind stolz auf die spannenden Medien-Projekte, die die Trainees gemeinsam mit dem brutkasten-Team umsetzen durften“, sagt Sara Grasel, Chefredakteurin des brutkastens.





360° JournalistInnen Traineeship Jetzt bewerben!

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Zeitung Mediengruppe

Elisabeth Woditschka

Team Lead 360° JournalistInnen Traineeship

elisabeth.woditschka @ wienerzeitung.at

+436649670356