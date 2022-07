9. Bezirk: Petra Leban führt am 30.7. durch Votivkirche

Telefonische Anmeldungen zum Rundgang: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS) - Der Verein „Rhythmus und Kultur“ lädt einmal mehr zu einer Führung durch die Votivkirche am Alsergrund ein: Der nächste Rundgang mit der Volksbildnerin, Museumsleiterin und Bezirkshistorikerin Petra Leban fängt am Samstag, 30. Juli, um 14.00 Uhr, beim Linken Seiteneingang des großen Gotteshauses (9., Rooseveltplatz) an. Während der rund 1,5 Stunden dauernden Tour sehen die Teilnehmer*innen zum Beispiel den „Fenstergucker II.“ und den restaurierten „Antwerpener Passionsaltar“. Von den Abbildungen auf Fensterscheiben bis zu einem Grabmal samt einer Ritterfigur macht Petra Leban das Publikum auf zahlreiche Besonderheiten des Andachtsortes aufmerksam. Anmeldungen zu der Besichtigung werden ab sofort angenommen: Telefon 0676/81 18 25 411 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Die wissbegierigen Besucher*innen haben pro Person 17 Euro zu zahlen (10 Euro: Führung, 7 Euro: Kirchenmuseum). Petra Leban bittet um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien sowie um die Benutzung eigener FFP2-Masken im Inneren der Gebetsstätte. Die rührige Volksbildnerin ist langjährige ehrenamtlich tätige Leiterin des Bezirksmuseums Simmering. Das Publikum erfährt bei der Besichtigung unter anderem welche Verbindung zwischen einem alten Liedlein vom Schneider auf der „Simmeringer Had‘“ und der Votivkirche besteht. Infos über die „Votivkirche zum Göttlichen Heiland“ im Internet: www.votivkirche.at.

Allgemeine Informationen:

Historikerin Petra Leban (Bezirksmuseum 11): www.bezirksmuseum.at

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

