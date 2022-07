Czernohorszky/Zankl: Neugestaltung der Parkanlage Schedifkaplatz abgeschlossen

Neue Sportangebote und mehr Grün

Wien (OTS) - Die rund 7.000 m² große Parkanlage Schedifkaplatz, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Meidling, wurde von den Wiener Stadtgärten neu gestaltet und zu einem attraktiven Aufenthaltsort aufgewertet. Mehr Grünflächen sowie ein neues Sportangebot laden ab Donnerstag, den 21. Juli zum Plaudern, Erholen und Trainieren ein.

„Mitten im belebten Meidling können sich die Wiener*innen über einen weiteren großen Erholungsraum freuen. Der neu gestaltete Schedifkaplatz ist nicht nur optisch ein Genuss, sondern bietet auch schöne schattige Ecken, ein naturbelassenes Biotop und jede Menge Platz zum Sporteln. Einladende und kühlende Parks und Gärten sind wichtiger denn je, deshalb schreitet unsere Grünraumoffensive zügig voran. Bis zum Jahr 2025 entstehen in Wien 400.000 Quadratmeter neue Grünflächen."

„Toll, dass mit der Neugestaltung der Parkanlage Schedifkaplatz nun auch hier in zentraler Lage Platz für die Meidlinger Jugendlichen geschaffen wurde. Die erfolgreiche Schwerpunktsetzung in den Meidlinger Parks wird dadurch fortgeführt und die Neugestaltung trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensqualität im Grätzl bei", freut sich Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Naturnahe Wiesenfläche, bunte Staudenbeete

Für einen attraktiven Parkeingang sorgen zwei Stauden-Gräser-Beete mit Sitzmöglichkeiten, ein weiteres befindet sich in der Parkanlage. Eine rund 800 m² große naturnahe Wiesenfläche, welche höchstens zwei Mal pro Jahr gemäht wird, soll die Biodiversität im innerstädtischen Raum gezielt fördern. Durch verschiedene Sträucher wie etwa Apfelbeeren, Dirndlsträucher oder Schmetterlingsflieder sowie die Pflanzung von neuen Bäumen ist der Park grüner geworden. Das bereits bestehende, circa 175 m² große Biotop, welches eine vielfältige Tierwelt beheimatet, wurde im Zuge der Neugestaltung gemeinsam mit der Umweltschutzabteilung saniert. Durch den Abbruch von befestigen Bestandsflächen konnte eine neue 330 m² große Rasenfläche gewonnen werden. Die Wegflächen wurden erneuert: Das Wasser wird künftig in die Grünflächen abgeleitet und sorgt dort für eine zusätzliche Bewässerung. Um natürliche Unebenheiten des Geländes auszugleichen, gibt es nun eine Rampe mit einer neuen Sickermulde zur barrierefreien Erschließung. Weitere Sitzmöglichkeiten, einige davon mit einer Schattenpergola ausgestattet, laden ab sofort zum Verweilen ein.

Jugendpark zum Sporteln

Durch die Errichtung eines Jugendspielplatzes mit einer neuen Calisthenics-Anlage und Jugendsitzmöbeln wurde bei der Neugestaltung vor allem auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingegangen. Durstige finden im Park einen Trinkbrunnen, der auf Knopfdruck kühles, quellfrisches Wiener Trinkwasser sprudeln lässt.

Umgestaltung durch Beteiligungsverfahren

Die Umgestaltung der Parkanlage Schedifkaplatz basierte auf den Ergebnissen einer Bürger*innenbeteiligung, die vom Verein JUVIVO und dem FAIR-PLAY-TEAM durchgeführt wurde. „Es war uns wichtig, die Bewohner*innen des Grätzls rund um den Schedifkaplatz in die Neugestaltung einzubinden, ich freue mich sehr, dass der Wunsch nach mehr naturnaher Flächen, Sportangeboten und Schattenplätzen erfüllt werden konnte“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Förderprogramm „Lebenswerte Klimamusterstadt“

Die Neugestaltung der Parkanlage Schedifkaplatz wurde durch das Programm „Lebenswerte Klimamusterstadt“ gefördert. Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Stadt Wien Projekte, die für Klima-Anpassungen und mehr Lebensqualität sorgen. Bis 2025 stehen pro Jahr 20 Mio. Euro für unter anderem den Ausbau von Grünraum und Parkflächen, Kühlungsmaßnahmen und die Entsiegelung von Beton- und Asphaltflächen zur Verfügung.

Wiener Grünraumoffensive

Der großzügige Grün- und Freiraum in und um Wien – von kleinen „Beserlparks“ bis hin zum Grünen Prater - trägt wesentlich zum innerstädtischen ökologischen Gleichgewicht Wiens bei. Vor diesem Hintergrund werden im Zuge einer groß angelegten Grünraumoffensive von 2021 bis 2025 rund 400.000 m² neues Grün durch neue und umgestaltete Parkanlagen geschaffen. Neben der Parkanlage Schedifkaplatz werden heuer noch weitere Projekte wie etwa der neu errichtete rund 27.000 m² große Stadtpark Atzgersdorf in Liesing sowie die umgestaltete Parkanlage Wieningerplatz in Rudolfsheim-Fünfhaus fertiggestellt.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Thon

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Wiener Stadtgärten

Telefon: +43 1 4000 42352

Mobil: +43 676 8118 42352

E-Mail: gabriele.thon @ wien.gv.at