SPÖ-Heinisch-Hosek: Große Betroffenheit über Tod von Lotte Ingrisch

Wien (OTS/SK) - Sehr Betroffen zeigt sich SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek über den Tod von Lotte Ingrisch: „Mit Lotte Ingrisch verliert Österreich eine außergewöhnliche Autorin und Persönlichkeit, die ein sehr vielfältiges Werk hinterlässt. Sie hat sich in ihren Büchern auch intensiv mit dem Tod, Sterben und dem Jenseits auseinandergesetzt und es war ihr ein großes Anliegen, den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen.“ Heinisch-Hosek erinnert auch daran, dass Lotte Ingrisch durch ihre Ehe mit dem Komponisten Gottfried von Einem die Stiefmutter des prägenden Politikers, Sozialdemokraten und ehemaligen österreichischen Innen-, Wissenschafts- und Verkehrsministers Caspar Einem war, der leider schon letztes Jahr verstorben ist. „Lotte Ingrisch wird mir als sehr humorvolle und interessante Persönlichkeit und Künstlerin in Erinnerung bleiben, die einen ganz besonderen Umgang mit dem Tod pflegte“, so Heinisch-Hosek abschließend. **** (Schluss) sl/lp

