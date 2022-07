Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,3 Millionen Euro

Doppeljackpot beim Joker – 500.000 Euro warten

Wien (OTS) - Hitzeferien für Fortuna? Der hochsommerliche Sonntag ging ohne Sechser sowohl bei Lotto als auch bei LottoPlus und auch ohne Joker zu Ende. Beim Lotto Sechser geht es daher am Mittwoch um einen Jackpot, der mit etwa 1,3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Lediglich der Doppeljackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl fand seine Abnehmer. Zwei Spielteilnehmer aus Oberösterreich sowie einer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, kreuzten ihre Gewinne jeweils auf einem Normalschein an, ein Steirer war mit einem Quicktipp erfolgreich. Jeder der vier erhält mehr als 50.000 Euro.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung brachte keinen Sechser. Die Gewinnsumme floss wieder in den zweiten Gewinnrang, und hier dürfen sich 61 Gewinner bzw. Gewinnerinnen eines Fünfers über jeweils mehr als 4.500 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker hätte es – wie auch schon am vergangenen Mittwoch – eine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war auch hier das „Ja“ nicht angekreuzt. Damit gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn, und am Mittwoch wird ein Doppeljackpot mit rund einer halben Million Euro ausgespielt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. Juli 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 675.093,03 – 1,3 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 50.664,60 64 Fünfer zu je EUR 1.582,20 184 Vierer+ZZ zu je EUR 165,10 3.159 Vierer zu je EUR 53,40 4.175 Dreier+ZZ zu je EUR 18,10 53.244 Dreier zu je EUR 5,70 193.000 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 20 25 32 33 39 Zusatzzahl 1

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. Juli 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 61 Fünfer zu je EUR 4.521,70 2.010 Vierer zu je EUR 23,20 34.269 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 14 22 23 26 31 36

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. Juli 2022

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 401.337,77 – 500.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 907 mal EUR 88,00 9.413 mal EUR 8,00 89.085 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 3 2 6 2 4

