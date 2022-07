Refugium Lunz – ein Hotel im Zeichen von Genuss, Architektur und Handwerk

Lunz (OTS) - Das Wiener Handwerks-, Architektur- und Designforum FORMDEPOT baut ein geschichtsträchtiges Haus inmitten der in niederösterreichischen Gemeinde Lunz am See zu einem außergewöhnlichen und intimen Hotel um. Und verfolgt damit ihr Verständnis von Luxus.

Das Konzept: Refugium Lunz

Die Eigentümer und Ideengeber sind Joachim MAYR und Heinz GLATZL. Die gemeinsame Innenarchitektur- und Bauplanungs-Unternehmung M&G und das ebenfalls von den beiden gegründeten Designforum FORMDEPOT stehen für Kommunikation, die Liebe zum Detail und umfassende Fachkenntnisse. Einen gemeinsamen Ort in Form eines einzigartigen Hotels zu schaffen, in dem ihre Vision von Handwerkskunst, Design und außergewöhnlichen Ideen Platz findet, machen das Projekt „Refugium Lunz“ zu einem logischen nächsten Schritt.

Das Konzept vereint die Erfahrung von 20 gemeinsamen Jahren in der Umsetzung anspruchsvoller Architektur- und Wohn-Projekte mit einer großen Leidenschaft zu Gastlichkeit und Genuss. Das historische Gebäude im Herzen von Lunz hat eine spannende Geschichte, war ein Ort der Reisenden und wird ein Hotel für Designliebhaber und Ruhesuchende.

Das Hotel: Refugium Lunz

Das Refugium Lunz bietet 23 Zimmer in gehobener 4 Sterne-Qualität mit vielen Freiflächen, teils ausgestattet mit eigener Sauna, ein Restaurant mit Blick auf Fluss und Berge und eine liebevoll renovierte Stube aus dem 17 Jhdt.

Die historische Bausubstanz wurde um ein neues Gartengeschoss ergänzt, stets darauf bedacht, die ursprüngliche Umgebung zu unterstreichen.

Ein zentrales Thema spielt die Kulinarik mit vielfältigen und hochwertigen Produkten der Region, achtsam kombiniert und auf höchsten Niveau zubereitet. Für Initiatoren Joachim Mayr und Heinz Glatzl spielt die Küche - als Herz eines Hauses - eine zentrale Rolle bei ihren Projekten. So auch im Refugium: Es entsteht an Stelle einer klassischen Hotel-Bar eine großzügige Salonküche mit Espresso-Bar, Vinothek und ein Shop für handverlesene Köstlichkeiten aus der Region und Produkte aus eigener Erzeugung. Sie soll auch Raum bieten für Workshops und Kochkurse.

Ab April 2023 öffnet das Refugium Lunz den ersten Gästen seine Türen. Das Hotel ist als Ganzjahresbetrieb geplant und steht für Feierlichkeiten und Veranstaltungen auch exklusiv zur Verfügung. Im benachbarten Haus der Wildnis stehen zusätzlich Meetingräumlichkeiten und Tiefgaragenplätze für die Hotelgäste bereit.

Für die Leitung des Hotels konnten zwei erfahrene Gastgeber gewonnen werden. Stefanie und Christian METZGER werden ab 2023 als General Managerin bzw. Küchenchef das Haus mit ihrer Herzlichkeit und Professionalität leiten. Erfahrung konnten beide sowohl in Hotellerie, Gastronomie sowie im Eventbereich – u.a. bei Gerstner Gourmet Catering, im Motto am Fluss und durch ihre Selbstständigkeit mit „Die Metzgerei“ in Wien – sammeln.

Facts & Figures

23 Zimmer, davon



Eine Suite mit Küche und eigener Sauna Eine Junior Suite mit Küche

Drei Zimmer mit eigener Sauna

9 Gartenzimmer

10 Zimmer mit Terrasse oder Balkon

Restaurant mit rund 45 Sitzplätzen

Stube mit rund 20 Sitzplätzen





Eröffnungstermin 31. März 2023



Onlinebuchungssystem ab 1. Oktober 2022



Relevante Seiten:

www.formdepot.at

www.refugium-lunz.at

www.mayr-glatzl.at

Rückfragen & Kontakt:

Refugium Lunz Betriebs GmbH

Mag. Ulrike Brandner-Lauter

brandner @ refugium-lunz.at

+43/650/2604644