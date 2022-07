ORF III am Dienstag und Mittwoch: Zwei „Mörderische Spiele“ Marke Agatha Christie

Außerdem: „Heimat Österreich“ und „Landleben“-Dokus, „Alfred Dorfer – Das Beste bisher“, zwei Folgen „Kabarett im Turm“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Dienstag, dem 26. Juli 2022, mit „Verbrechen lohnt sich nicht“ und „Einfach Mord?“ zwei spannende Folgen der Krimireihe „Mörderische Spiele“ von Agatha Christie. Am Mittwoch, dem 27. Juli, widmet sich eine „Heimat Österreich“-Produktion dem „Bergsommer im Kleinarltal“, danach führt „Landleben“ an „Tiroler Lieblingsplätze“. Mit „Alfred Dorfer – Das Beste bisher“ folgt ein Best-Of der Bühnenprogramme des Künstlers. Zwei Folgen „Kabarett im Turm“ mit „Peter & Tekal – Gesund gelacht im Turm“ und „Blum & Oberhauser – Jetzt oder nie“ lassen den Mittwochabend ausklingen.

Dienstag, 26. Juli

Im Hauptabend stehen ab 20.15 Uhr wieder zwei Fälle der „Mörderischen Spiele“ aus der Feder von Agatha Christie auf dem Programm: Zuerst wird in „Verbrechen lohnt sich nicht“ die Kellnerin des Nachtlokals Eden ermordet. Gegen Kommissar Laurence (Samuel Labarthe) wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das zu seiner Verhaftung führt. Mit der Hilfe seiner Sekretärin Marlène schafft es Laurence, den Fall vom Gefängnis aus zu lösen. In „Einfach Mord?“ (21.50 Uhr) sterben kurz nachdem Reporterin Alice Avril (Blandine Bellavoir) den Heiratsantrag des reichen Webereibesitzers Émile Deboucke annimmt mehrere seiner Angestellten auf unerklärliche Weise. Kommissar Laurence nimmt die Ermittlungen auf, Deboucke und sein Generaldirektor Castor geraten unter Tatverdacht.

Mittwoch, 27. Juli

Das Kleinarltal zählt zu den malerischsten Orten des Salzburger Pongaus. Hinter Wagrain auf gut 1.000 Metern Seehöhe steht hier alles noch so naturbelassen und unverbaut da wie zu Großvaters Zeiten. Der „Heimat Österreich“-Film „Bergsommer im Kleinarltal“ (20.15 Uhr) porträtiert die malerische Region und ihre Menschen, insbesondere die hier verwurzelte bergbäuerliche Bevölkerung. Danach präsentiert „Landleben – Tiroler Lieblingsplätze“ (21.05 Uhr) drei landschaftliche Kostbarkeiten und jene Menschen, die mit diesen eng verbunden sind: das Gaistal, die Kaiserklamm bei Brandenberg und das Villgratental in Osttirol.

Ohne ihn wäre das heimische Kabarett nicht vorstellbar: Alfred Dorfer sorgt mit seinen Solo-Programmen für ausverkaufte Häuser und schafft es, mit seinen satirischen Beobachtungen politisches wie gesellschaftliches Unheil zu entlarven. In „Das Beste bisher“ (21.55 Uhr) präsentiert ORF III zahlreiche Highlights und einige der lustigsten Momente aus den Bühnenprogrammen des Künstlers. Danach folgt in einer Ausgabe „Kabarett im Turm“ (23.00 Uhr) mit „Gesund gelacht im Turm“ eine Jubiläumsausgabe des Medizinkabaretts von Peter & Tekal: 20 Jahre ist es her, dass der Allgemeinmediziner Ronny Tekal (damals noch Teutscher) und sein Patient Norbert Peter ihre „Doktorspiele“ präsentierten. Seitdem haben die beiden mehr als eine Viertelmillion Menschen in ihrer Bühnenordination begrüßt. Eine weitere Folge „Kabarett im Turm“ verspricht Beziehungskabarett für Fortgeschrittene: Nina Blum und Martin Oberhauser gehen in ihrem Programm „Jetzt oder nie“ (23.50 Uhr) den letzten Rätseln des Zusammenlebens von Frau und Mann auf den Grund.

