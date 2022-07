Die letzten beiden Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

„Der Floh im Ohr“ in Stockerau, „Kaiserin Joséphine“ in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 28. Juli, geht in Stockerau die vorletzte Premiere des diesjährigen Theaterfestes Niederösterreich über die Bühne, ab 19.30 Uhr ist dabei auf der Open-Air-Bühne am Dr. Karl Renner-Platz die Verwechslungskomödie „Der Floh im Ohr“ des französischen Dramatikers Georges Feydeau in einer Inszenierung des Intendanten Christian Spatzek zu sehen. Gespielt wird das die Doppelmoral und Dekadenz des neuen Bürgertums aufs Korn nehmende Komödie von Alfred Pfeifer, Dorothea Parton, Paul Schmitzberger u. a. bis 21. August, jeweils Donnerstag bis Samstag ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Stockerauer Festspielen unter 02266/67689 und www.festspiele-stockerau.at.

Am Freitag, 29. Juli, folgt dann noch ab 19.30 Uhr in der Sommerarena der Bühne Baden die Premiere von Emmerich Kálmáns Operette „Kaiserin Joséphine“. In Szene gesetzt hat die bittersüße Geschichte der blutjungen, bettelarmen Joséphine Beauharnais, in die sich der junge General Napoleon Bonaparte verliebt und die er in Folge auch heiratet, Leonard C. Prinsloo. Es singen und spielen u. a. Ivana Zdravkova und Vincent Schirrmacher (musikalische Leitung: Franz Josef Breznik). Folgetermine: 30. Juli sowie 6., 7., 13., 14., 18., 19., 24. und 27. August jeweils ab 19.30 Uhr bzw. 28. August ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Das Theater im Bunker Mödling verschiebt sein ab 14. August geplantes Stationentheater „Aventura. Von den Abenteuern im Kopf und anderswo“ von Bruno Max auf den Sommer 2023. Nähere Informationen unter 01/5442070 und www.theaterimbunker.at.

Den gesamten Spielplan gibt es online unter www.theaterfest-noe.at, über die Website können auch Tickets für alle Produktionen bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse