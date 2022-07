VIRUS fordert technische Maßnahmen zur Verhinderung freiwilliger Geschwindigkeitsüberschreitungen

Tempolimits und ihre Einhaltung essenziell für Klimaziele und Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - Mit einem nur auf den ersten Blick unkonventionellen Vorschlag zur Tempobegrenzung auf Österreichs Straßen lässt die Umweltorganisation VIRUS aufhorchen. Sprecher Wolfgang Rehm: „Neben der Diskussion einer Reduktion der Höhe gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzung ist vor allem auch zu gewährleisten, dass es nicht weiter zu freiwilligen Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt, der natürlichste und umfassend wirksame Weg dafür sind technische Maßnahmen in jedem Fahrzeug“

Dafür müssten rasch die Vorbereitungen getroffen werden, um derartige plombierte Abregelsysteme mittelfristig breit zur Verfügung haben. Derzeit toleriere die Staatsgewalt hier faktisch illegales Handeln. „Es ist völlig unverständlich, warum derzeit in einer Art verkehrter Welt es nur von den Lenkern abhängen soll, ob sie jeweils geneigt sind, die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und dem Staat lediglich die Überwachung mit Radarboxen und per Stichprobenkontrollen durch die knappe Personalressource Sicherheitswachebeamte und die Ausstellung von Strafmandaten als völlig unzureichende Möglichkeit verbleiben soll“, so Rehm. GPS-gesteuerte technische Lösungen könnten hingegen flächendeckende Wirksamkeit gewährleisten und seien diese dringend mit entsprechender Vorlaufzeit verpflichtend einzuführen. Wie die Umweltorganisation betont, brauchte es aus Sicht der Verkehrssicherheit, der Energieknappheit, der Treibhausgasbilanz, des Klimaschutzes und Immissionsreduktion Autobahnen und Landstraßen eine Temporeduktion auf 100/80 km/h. „Dies ist allen denen dies ein Anliegen ist klar, aber noch erweist sich die ewige Bleifuß-Fraktion aus ÖVP als Hemmschuh in der Regierung, es wird Zeit dass auch bei diesem Thema die Vernunft einkehrt,“ so Rehm abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Rehm, 0699/12419913, wolfgang.rehm @ reflex.at