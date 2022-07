„Gott behüte! Ein Atheist sucht eine Religion“: Launige „kreuz und quer“-Reise zu den unterschiedlichsten Glaubensformen

Am 26. Juli um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wie schafft man es, zu glauben? Was geschieht, während man mit einem transzendenten Wesen kommuniziert? Filmemacher Simon Cole kann keinen Beweis für die Existenz eines Gottes finden. Dennoch fühlt er eine gewisse Leere in seinem Inneren und macht sich mit einem Kamerateam quer durch die USA auf die Suche nach dem, woran so viele glauben. Heraus kommt eine witzige dreimonatige Reise zu den unterschiedlichsten Glaubensformen. Protestanten, Katholiken, Muslime, Mormonen, Juden, Evangelikale, Amish, Buddhisten, Zeugen Jehovas und viele andere mehr werden mit Coles allumfassenden Fragen konfrontiert. Ironisch und gleichzeitig respektvoll.

Es sind Fragen nach Gottesbeweisen, Lebensrezepten, nach einem Umgang mit Schuld und Sühne, aber auch nach der Notwendigkeit einer höheren Autorität, der Sehnsucht nach einer liebenden Vaterfigur. Dabei findet Cole theologische Ernsthaftigkeit ebenso vor wie all die skurrilen Phänomene bis hin zu aggressivem Fundamentalismus. Er wird durchaus auch selbst aktiv – betet mit einer christlichen Familie, lässt sich von Baptisten taufen, singt in einem Gospelchor. Gläubige sämtlicher Religionen beten für ihn und geben ihm gute Ratschläge mit. Bis Cole sich auf seinem Weg nach Innen schließlich in die Einöde begibt und sogar den Kameramann wegschickt, um in Einsamkeit die Existenz eines Gottes zu erspüren …

Mit „Gott behüte! Ein Atheist sucht eine Religion“ zeigt „kreuz und quer“ am Dienstag, dem 26. Juli 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 die launige Dokumentation einer Forschung, getrieben von einem ernsthaften Grundbedürfnis des Menschen: dem Bedürfnis nach Erleuchtung, Spiritualität und so auch nach dem Sinn des eigenen Lebens.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at