EURO 2022: Erstes Halbfinale England – Schweden live im ORF

Am 26. Juli ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die Frauen EURO 2022 in England geht in die Entscheidung: Im ersten Halbfinale treffen am Dienstag, dem 26. Juli 2022, in Sheffield England und Schweden aufeinander. ORF 1 berichtet live ab 20.15 Uhr. Aus dem Studio meldet sich Kristina Inhof, Kommentator ist Erwin Hujecek.

Die UEFA Frauen EURO England 2022 wird vom 6. bis 31. Juli nicht nur wegen der so erfolgreichen Teilnahme Österreichs im ORF zum Fußballfest: Erstmals wird ein Fußballturnier der Frauen mit allen Spielen (mit Ausnahme der Parallelspiele am Ende der Gruppenphase) live in ORF 1 ausgestrahlt.

