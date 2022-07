Neue Ausgaben von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ in ORF 2

Zum Auftakt am 26. Juli zu Gast bei Familie Waldburg-Zeil auf Schloss Rohrau

Wien (OTS) - „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ist zurück! Ab dem 26. Juli 2022 besucht Johann-Philipp Spiegelfeld im Rahmen der beliebten Reihe wieder dienstags um 21.05 Uhr in ORF 2 in fünf neuen Ausgaben österreichische Adelsfamilien auf ihren Stammsitzen und zeigt, wie heutzutage in den heimischen Schlössern gelebt wird. Die imposanten Anwesen beeindrucken von außen, aber auch von innen – schließlich beherbergen sie hinter teils verschlossenen Türen verborgene Schätze, spannende Familiengeschichten und historische Kuriositäten. Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld, der selbst aus einem alten österreichischen Adelsgeschlecht stammt, ist studierter Historiker, Berufspilot, Familienvater und Malteser-Rettungssanitäter. Auf der Suche nach unterhaltsamen Geschichten nimmt er die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf seine Reise zu einigen der schönsten Schlösser des Landes. Die spannenden Einblicke und Privatführungen werden von persönlichen Familiengeschichten der (ehemaligen) Adelsgeschlechter und vielen Informationen zu den beeindruckenden Bauwerken sowie ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ergänzt.

Johann-Philipp Spiegelfeld: „Ich bin studierter Historiker und höre gerne, was in der Vergangenheit passiert ist. Noch besser ist es natürlich, wenn die Schlossherren und -frauen die Geschichte selbst erzählen. Es ist für die Zuseherinnen und Zuseher bestimmt sehr spannend, die Herrschaften kennenzulernen und zu sehen, wie locker und normal sie sind. Sie sprechen sehr offen und zeigen viel – man erfährt auch sehr viel Privates. Manche der Schlösser sind sonst nicht öffentlich zugänglich, andere haben ein Museum, das man besuchen kann.“ Und über seine Herangehensweise: „Ich versuche, alles locker und spontan zu machen. Es gibt tolle Bilder, schöne Musik und Anekdoten von mir.“

In der ersten Folge geht es ins Schloss Rohrau in Niederösterreich – jenes Schloss, in dem eine der größten privaten Kunstsammlungen Österreichs zu finden ist. Ursula und Johannes Waldburg-Zeil zeigen ihr Anwesen und erzählen Johann-Philipp Spiegelfeld beim abendlichen Kamingespräch ihre Familiengeschichte. Außerdem gibt Thomas Schaupper, der Restaurator des Schlosses, Auskunft über die Geschichte der prachtvollen Gemälde. Auf den blaublütigen Besucher warten wieder viele Überraschungen – Johann-Philipp Spiegelfeld nimmt die Zuseherinnen und Zuseher mit zu zwei Tagen voller Gastfreundschaft in dem prachtvollen Anwesen in Niederösterreich.

Die vorgestellten Schlösser

Folge 1 (26. Juli): Schloss Rohrau in Niederösterreich / Familie Waldburg-Zeil

Folge 2 (2. August): Schloss Neudau in der Steiermark / Familie Kottulinsky

Folge 3 (9. August): Schloss Altenhof in Oberösterreich / Familie Salburg-Falkenstein

Folge 4 (16. August): Kaiservilla Bad Ischl in Oberösterreich / Familie Habsburg-Lothringen

Folge 5 (23. August): Schloss Scharnstein in Oberösterreich / Familie Seyrl

„Herrschaftszeiten!“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Flimmit

Flimmit-Abonnentinnen und -Abonnenten können bereits früher durch das Schlüsselloch von Österreichs Burgen und Schlössern schauen und streamen die komplette zweite Staffel schon seit 19. Juli auf flimmit.at. Und alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden die erste Staffel von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

Zuvor am 26. Juli in ORF 2: „Universum“-Dokumentation „Der wilde Wald der Kaiserin“

Ein malerisches Schloss in einem weitläufigen Waldpark – die Wiener Hermesvilla im Lainzer Tiergarten – ist Schauplatz der „Universum“-Dokumentation „Der wilde Wald der Kaiserin“, die am Dienstag, dem 26. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen ist. Ende des 19. Jahrhunderts ließ Kaiser Franz Joseph I. das Schloss für Kaiserin Elisabeth errichten. Heute strömen jährlich eine halbe Million Touristinnen und Touristen hierher. Was die Besucherinnen und Besucher nicht zu sehen bekommen, zeigt Regisseur Thomas Rilk: das vielfältige Leben der Tierwelt im Lainzer Tiergarten.

