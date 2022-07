Sicherheit am Meer – Kroatien bietet maximale Sicherheit seinen Bootstouristen und Gästen. Sicherer Urlaub in Kroatien.

Kroatien möchte seinen Gästen am Meer maximale Sicherheit bieten und hat deshalb einer der strengsten Regeln in Europa.

Zagreb, Wien (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Mehr als hunderttausend Boote jede Saison am Meer. Obwohl jeder Unfall eine Tragödie ist. Passiert defacto kaum etwas am Meer in Kroatien im Vergleich zu anderen Ländern in Europa.

100 000 kroatische Boote, 60 000 ausländische Boote, 4000 Charter Boote in der Adria.



Was in letzter Zeit aber auch in Kroatien zum Problem wird sind oft sehr unbedarfte Stand UP Paddler und Personen ohne Bootsführerschein auf Jet-Skis .

Oft fehlt ein grundlegendes Wissen über das Meer und die Vorschriften und Gefahren.



Im Verhältnis gibt es kaum Unfälle mit Katamaranen und Segelbooten in Kroatien. Häufig sind es Motorbootfahrer mit viel zu wenig Abstand zur Küste und überhöhte Geschwindigkeit bzw. meist auch Leichtsinn von scheinbar sehr erfahrenen Bootsfahrern.



Aber in Summe ist Kroatien sicher ein Musterland im Bereich Sicherheit am Meer.

Statistiken aus Deutschland zeigen, dass die meisten Unfälle im Küstenbereich mit kleinen Schlauchbooten und Motorbooten passieren. Kroatien hat bei Booten ab den ersten Ps eine Führerschein Pflicht für Boote.

SCHOCKIEREND ist das man motorisierte Boote im Küstennahen Bereich in der dichten Umgebung von Badegästen ohne Bootsführerschein in den Nachbarländern fahren kann:



- Italien bis 40 PS ohne Bootsführerschein

- Griechenland bis zu 70 PS ohne Bootsführerschein

- Deutschland bis 15 PS ohne Bootsführerschein

- Spanien bis 15 PS ohne Bootsführerschein



Zumeist verursachen schnelle Motorboote im küstennahen Bereich katastrophale Unfälle. Fehlende Abstände zur Küste fehlendes theoretisches Wissen über die Vorschriften / Regeln führen oft zu Unfällen. Vorbildlich in der EU und der Sicherheit dienlich ist das Kroatien einer von wenigen Ländern in Europa eine Führerscheinpflicht für alle motorisierten Boote hat und anders als viele EU Länder die Führerscheinprüfungen nicht in "private Hände" gelegt hat.

