25 Jahre Pro Life Tour: 360 km durch Europa für das Recht auf Leben

Passau/Linz (OTS) - Jugend für das Leben Österreich geht auch heuer wieder für den Schutz des menschlichen Lebens quer durch Europa: Von Passau führt die 360 Kilometer lange Route über Wien bis Bratislava. Das Besondere am heurigen Event: Die Pro Life Tour feiert ihr 25. Jubiläum.

Vergangenen Samstag (23. Juli) startete die Pro Life Tour mit einigen Kick-Off-Aktionen in Passau. Unter dem Motto ‚Wie weit würdest du gehen, um ein Menschenleben zu retten?‘ wird die Tour jährlich von der Jugend für das Leben organisiert – seit stolzen 25 Jahren. Seit nunmehr drei Jahren findet die Route länderübergreifend mit Deutschland, der Schweiz und dieses Jahr auch mit der Slowakei statt.

Pro Life Tour-Start mit Gesprächen und Begegnungen in der Passauer Innenstadt

Nach einer Argumentationsschulung und einer Heiligen Messe mit dem Passauer Weihbischof Stefan Oster folgte am Samstag ein aktionsreicher erster Tag mit Informationsstand in der Altstadt. Dieser wurde auch von aggressiven Protesten von Menschenrechtsleugnern begleitet. Es kam zu Übergriffen und Störaktionen, die das Eingreifen der Polizei erforderten.

Die Teilnehmer der Tour erreichten in Gesprächen auf Augenhöhe zahlreiche Passanten, unter ihnen viele Teenager und junge Erwachsene, die zum ersten Mal mit der Thematik konfrontiert wurden und Gelegenheit bekamen, sich eine fundierte Meinung zu bilden. Auch mit den Gegendemonstranten wurde das offene Gespräch gesucht, deren hasserfülltes Verhalten jedoch nur von Intoleranz zeugte – „und davon, dass sie ganz richtig erkennen, dass unsere westliche Gesellschaft dem Thema endlich mit der angebrachten Kritik begegnet“, meint Gabriela Huber, Generalsekretärin der Jugend für das Leben. „Kein Kriterium kann das Recht auf Leben bestimmen und einschränken: Nicht Gesundheit, nicht Erwünscht-Sein, nicht Alter, sowie auch nicht Geschlecht und Hautfarbe“, fügt sie hinzu.

Tabuthema Abtreibung: Schweigen brechen und den Kleinsten eine Stimme verleihen

Die jüngsten Entwicklungen in den USA haben die Gespräche rund um das Thema Abtreibung wieder angeheizt. „Es ist gut, dass über das Thema gesprochen wird, da weltweit über 73 Millionen Frauen mit ihren Kindern und ihrem Umfeld von einer Abtreibung betroffen sind.“, meint Gabriela Huber. Mit Aktionen wie der Pro Life Tour möchte die Jugend für das Leben Hoffnung schenken, das Wunder des Lebens aufzeigen und Mut zusprechen, Ja zum Leben zu sagen - denn bei jeder Abtreibung stirbt ein kleiner Mensch und jede ist eine zu viel.



25 Jahre Pro Life Tour – 25 Jahre aktiver Einsatz und Aufklärungsarbeit

Seit über 30 Jahren setzt sich die Jugend für das Leben für mehr Unterstützung von Frauen und Familien im Schwangerschaftskonflikt und den Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ein. Auch ehemalige Mitglieder der Jugend für das Leben werden zur diesjährigen Tour dazustoßen. 1997 fand die erste Pro Life Tour durch Österreich statt. Seither zieht sie jedes Jahr mehr junge Teilnehmer an, die auf dem Weg Menschen auf das Tabuthema aufmerksam machen und Betroffenen eine Stimme geben. Am Sonntag marschierten die Teilnehmer los in Richtung Bratislava. Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, dazustoßen. Die Teilnahme ist auch tageweise möglich.

„Viele Leute staunen, wenn sie erfahren, wie weit wir gehen. Doch für dieses Anliegen ist uns kein Weg zu weit. Frauen, Kinder und ihre Familien haben immer etwas Besseres als eine Abtreibung verdient.“ – schließt Gabriela Huber.

