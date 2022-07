Sommer Genusstour im Weinviertel: Regionale Betriebe und Kulinarik erleben

LR Danninger: Initiative zur Stärkung der Region als kulinarische Erlebnisregion

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der Sommer Genusstour Weinviertel soll das touristische Angebot in der Region ergänzt und das kulinarische Profil des Weinviertels langfristig etabliert werden. „Solche Initiativen sind essenziell, um die Region langfristig als kulinarische Erlebnisregion zu stärken“, unterstreicht Wirtschafts-und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Am Sonntag, 7. August 2022 lädt die Region von 10 bis 19 Uhr zur Sommer Genusstour, die die kulinarischen Traditionen aufgreift. „Eine Traktorrundfahrt zu Marillenbäumen, die Besichtigung einer Käserei sowie einer Brauerei und das Naschen köstlicher Beeren direkt auf dem Feld sind einige Beispiele für die Aktivitäten, die bei 25 ausgewählten Betrieben auf dem Programm stehen. Einblicke in den Obstanbau, in die Verarbeitung von regionalen Produkten und vieles mehr werden im Rahmen von Betriebsführungen bei freiem Eintritt gewährt“, informiert Hannes Steinacker, Geschäftsführer Weinviertel Tourismus GmbH

Die LEADER-Regionen Weinviertel-Manhartsberg und Weinviertel Ost haben gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrat Jochen Danninger beschlossen.

„Niederösterreich besticht mit seiner Vielfalt: ob Landschaft, Kulinarik oder Freizeitangebote – hier wird für jeden Geschmack etwas Passendes geboten“, betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

